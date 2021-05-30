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    На Львівщині автомобіль в’їхав у житловий будинок, постраждали чотири людини

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    Причини дорожньо-транспортної пригоди наразі з&rsquo;ясовуються - На Львівщині автомобіль в’їхав у житловий будинок, постраждали чотири людини

    Причини дорожньо-транспортної пригоди наразі з’ясовуються

    Фото з відкритих джерел

    Водій ВАЗ-2110 не впорався з керуванням і в’їхав у житловий будинок

    Чотирьох людей госпіталізували після того, як легковий автомобіль в’їхав у приватний будинок у місті Мостиська (Львівська область), повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.

    За даними Департаменту, аварія сталася 29 травня близько 23:40 на вулиці Галицькій.

    «Водій ВАЗ-2110, житель міста Мостиська, не впорався з керуванням і в’їхав у житловий будинок. Внаслідок ДТП водій і троє його пасажирів дістали травм різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані», – зазначено в повідомленні.

    Також у ньому наголошується, що причини ДТП наразі з’ясовуються.

    Як повідомлялося, у ніч на четвер, 27 травня, на проспекті Соборності в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулися два легковики. Аварія трапилася у напрямку Дарницької площі.

    На початку шостої години ранку 27 транв на трасі Київ-Харків-Довжанський 21-річний водій Renault Logan, рухаючись у напрямку столиці, ймовірно, заснув та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем Volvo FH 12.

    Нагадаємо, 28 травня вночі, на вулиці Полярній в Оболонському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода: водій Peugeot здійснив наїзд на припаркований автомобіль. Під дією алкоголю працівник СТО самовільно взяв чужий автомобіль, щоб поїхати до знайомих.

    Теги: ДТП Львівщина водій автомобіль аварія будинок
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    На Львівщині автомобіль в’їхав у житловий будинок, постраждали чотири людини