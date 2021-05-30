На Львівщині автомобіль в’їхав у житловий будинок, постраждали чотири людини

Водій ВАЗ-2110 не впорався з керуванням і в’їхав у житловий будинок

Чотирьох людей госпіталізували після того, як легковий автомобіль в’їхав у приватний будинок у місті Мостиська (Львівська область), повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.

За даними Департаменту, аварія сталася 29 травня близько 23:40 на вулиці Галицькій.

«Водій ВАЗ-2110, житель міста Мостиська, не впорався з керуванням і в’їхав у житловий будинок. Внаслідок ДТП водій і троє його пасажирів дістали травм різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані», – зазначено в повідомленні.

Також у ньому наголошується, що причини ДТП наразі з’ясовуються.

Як повідомлялося, у ніч на четвер, 27 травня, на проспекті Соборності в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулися два легковики. Аварія трапилася у напрямку Дарницької площі.

На початку шостої години ранку 27 транв на трасі Київ-Харків-Довжанський 21-річний водій Renault Logan, рухаючись у напрямку столиці, ймовірно, заснув та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем Volvo FH 12.

Нагадаємо, 28 травня вночі, на вулиці Полярній в Оболонському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода: водій Peugeot здійснив наїзд на припаркований автомобіль. Під дією алкоголю працівник СТО самовільно взяв чужий автомобіль, щоб поїхати до знайомих.