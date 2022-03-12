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    Митрополит Московської церкви на Вінниччині просить Кирила опам’ятатися (відео)

    Митрополит Варсонофій вимагає у свого очільника адекватної реакції на війну росії проти України - Митрополит Московської церкви на Вінниччині просить Кирила опам’ятатися (відео)
    Митрополит Варсонофій вимагає у свого очільника адекватної реакції на війну росії проти України
    скріншот з відео

    Відеозвернення членів Вінницької обласної ради церков та релігійних організацій

    Лідери всіх релігійних організацій Вінниччини записали спільне відеозвернення у зв’язку із масовими убивствами, які коять росіяни в Україні.

    Духовенство просить Росію та світ зупинити воєнні звірства Путіна. До закликів доєднався навіть митрополит Варсонофій, який керує Вінницько-Барською єпархією Московської церкви. Він зазначив, що патріарх РПЦ Кирило має засудити російські злочини в Україні.

    «У цей момент істини Вінницька рада церков звертається до усіх церков поза межами України… Я звертаюсь до святійшого патріарха Кирила, щоб він засудив російську агресію, а також, щоб звернувся до керівництва Російської Федерації, аби воно негайно припинило кровопролитну війну в Україні», – зазначив Варсонофій.

    Нагадаємо, раніше Патріарх Кирило виправдав злочинні дії Путіна в Україні, назвавши війну в нашій державі справедливою. Після цього намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Московського патріархату Павло (Лебідь) визнав, що з початком війни українці, серед яких багато вірян Московської церкви (УПЦ МП), звинувачують цю релігійну організацію і її керівника, патріарха Кирила у пособництві Путіну.

    «На жаль, сьогодні спостерігається упереджене, неприязне ставлення до нашої канонічної Святої Церкви Христової. Навіть серед тих, котрі живуть у нашій країні і є членами нашої Церкви, багато хто з ненавистю дивиться на священнослужителів нашої Святої Церкви» – визнав він в інтерв'ю, яке публікує сайт Лаври.

    Проте УПЦ МП відмовляється розривати стосунки з РПЦ та Кирилом. Більш того митрополит Павло дорікає українцям: «Ніхто наші заклики не слухав і тепер пожинаємо плоди».

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    Теги: Росія окупанти церква війна РПЦ #stoprussia
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    Митрополит Московської церкви на Вінниччині просить Кирила опам’ятатися (відео)