«Бог не хоче, щоб ми воювали». За що сьогодні молились у Лаврі

У день Собору святих отців Печерських у Лаврі підносилися молитви «за мир в Україні», а потім була святкова трапеза

Московська церква в Україні продовжує молитися за мир, а не за Україну та її перемогу

20 березня у т. зв. Теплому храмі Лаври пройшло богослужіння.

Всенічне бдіння очолив Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло (Лебідь). Соборну божественну літургію – предстоятель Московської церкви в Україні (УПЦ МП) митрополит Онуфрій. Йому співслужили митрополит Павло, митрополит Антоній, митрополит Варсонофій, архієпископ Бучанський Пантелеімон, архієпископ Фастівський Даміан, архієпископ Васильківський Миколай, єпископ Баришівський Віктор, єпископ Білогородський Сильвестр, єпископ Вишневський Спиридон.

Усі ці райони на Київщині зазнали найбільших втрат і пошкоджень через наступ російських військ.

І саме сьогодні братія Києво-Печерського монастиря була удостоєні нагород.

Після читання Євангелія Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій звернувся до вірян: «Бог не хоче, щоб ми воювали один з одним, але жили у любові та мирі. Нехай умирить Господь наш світ і пошле мир на нашу українську землю за молитвами преподобних Антонія та Феодосія, а також усіх отців Печерських. Нехай пом’якшить він серця воюючих проти нас, щоб любов взяла гору над злобою і злом. І нехай Він сподобить нас стати Його чадами вічного спасіння на небі у Христі Іісусі Господі нашому!»

Після закінчення богослужіння предстоятель Московської церкви очолив хресний хід до Ближніх печер, після чого всі, хто молився за богослужінням, були окроплені святою водою. Також за звичаєм усім паломникам була запропонована святкова трапеза.

Нагадаємо, раніше намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Московського патріархату Павло (Лебідь) визнав, що з початком війни українці, серед яких багато вірян Московської церкви (УПЦ МП), звинувачують цю релігійну організацію і її керівника, патріарха Кирила у пособництві Путіну.

«На жаль, сьогодні спостерігається упереджене, неприязне ставлення до нашої канонічної Святої Церкви Христової. Навіть серед тих, котрі живуть у нашій країні і є членами нашої Церкви, багато хто з ненавистю дивиться на священнослужителів нашої Святої Церкви» – визнав він в інтерв'ю, яке публікує сайт Лаври.

Митрополит підтверджує, що тепер українці, які стали свідками та учасниками страшних військових подій, озвучуються багато звинувачень, «зокрема на адресу патріарха Кирила, Блаженнішого митрополита Онуфрія, єпископату».

Нагадаємо, патріарх Кирило вважає, що на Донбасі вісім років винищували людей і тепер настав час справедливості.

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