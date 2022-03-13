Вселенський патріарх благословив Московську церкву в Україні поминати його, а не Кирила

Варфоломій не заперечує, аби духовенство УПЦ МП почало поминати його без додаткових канонічних процедур

Вселенський Патріарх Варфоломій не заперечує можливості його поминання без якихось додаткових канонічних процедур для тих, хто не бачить для себе інших варіантів, у тому числі через приєднання до Помісної церкви України. Про це заявив архімандрит УПЦ МП Кирило Говорун, за підсумками зустрічі з його Всесвятістю Патріархом Варфоломієм. За його словами, під час зустрічі було детально обговорено ситуацію в Україні. «Видно було, що патріарх щиро з народом України у його стражданнях. Ми на одній сторінці у розумінні нових нагод для консолідації українського православ‘я», - зазначив Кирило Говорун.

Вселенський патріарх Варфоломій та архімандрит УПЦ МП Кирило Говорун

Нагадаємо: окремі єпархії УПЦ МП вже припинили поминання патріарха Кирила на всіх богослужіннях. Зокрема про це заявили Львівська та Івано-Франківська єпархії. Голова УПЦ МП митрополит Онуфрій у зверненні 24 лютого засудив військові дії, які розпочала Росії проти України. Він закликав всіх до молитви за Україну, висловив підтримку українським військовим, а війну, розв’язану Росією, назвав «Каїновим гріхом».

Проте, намісник Лаври митрополит Павло не став засуджувати Кирила і Росію. Навпаки заявив, що українці не чули застережень і «тепер пожинають плоди». Перед війною ще один митрополит УПЦ МП Антоній (Паканич) закликав українців не боятися війни і змиритися.

А настоятель Святогірської Лаври, яку вчора бомбили російські окупанти, митрополит Арсеній не став називати Росію та Путіна в числі тих, хто винен у цьому злочині.

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