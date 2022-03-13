Процес пішов. Парафії РПЦ у Європі виходять з Московського патріархату

Російська православна парафія Святителя Миколи Мирлікійського в Амстердамі просить прийняти її в єпархію Вселенського патріархату

12 лютого відбулося позачергове засідання парафіяльної ради парафії Святителя Миколи Мирлікійського в Амстердамі. Під час засідання священнослужителі приходу одноголосно заявили, що їм стало неможливим здійснювати своє служіння у складі Московського патріархату і забезпечувати духовно безпечну обстановку для парафіян.

Причиною такого рішення стала раніше озвучена загроза приходу та духовенству.

У зв'язку з цим вони звернулися до архієпископа Єлисея з проханням про видачу відпускної грамоти. Вони також направили прохання митрополиту Бельгії, Нідерландів та Люксембургу Афінагору (Вселенський Патріархат) про прийняття їх у його єпархію.

Повідомлення на сайті амстердамської парафії, яка розпочала вихід з РПЦ

Митрополит Афінагор висловив готовність розглянути прохання та запросити в архієпископа Єлисея перехід духовенства парафії під свій омофор. «Парафіяльна рада підтримує цей крок духовенства і рекомендує членам парафії йти за духовенством. Ця пропозиція буде представлена на розгляд позачергових загальних зборів парафії 26 березня ц.р.

У період, що передує Загальним парафіяльним зборам, у храмі богослужіння не проводитиметься. Це пов'язано не тільки з міркуваннями безпеки, але також і з пастирськими міркуваннями: у цій надзвичайно напруженій ситуації практично неможливо буде досягти того молитовного духу, якого ми прагнемо під час богослужіння. Дане рішення надзвичайно болісне і тяжке для всіх», – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, Вселенський патріарх дав потужний сигнал вірянам Московської церкви в Україні.

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