На Львівщині почастішали випадки укусів змій

Рятувальники закликають бути обережними та уважними, відправляючись у ліс чи на природу

У Львівській області в суботу до лікарень після укусів змій потрапили троє осіб, серед них одна дитина.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівської області.

10 липня до лікувальних закладів Львівської області з діагнозом «укус змії» було госпіталізовано трьох осіб.

Зокрема у Перемишлянську центральну районну лікарню було госпіталізовано жінку 1987 року народження з діагнозом – укус змії пальця правої стопи.

У Турківську лікарню поступили одразу двоє постраждалих – дівчина 2008 року народження, з діагнозом – укус змії в ліву гомілку, та жінка 1970 року народження, з діагнозом – укус змії в праву п’ятку.

Усі потерпілі перебувають у стані середньої важкості.

Рятувальники закликали мешканців області бути обережними та уважними, відправляючись у ліс чи на природу.

«Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.

Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить», – нагадують рятувальники.

Усього на Львівщині трапляються чотири види змій, більшість з яких неотруйні. Це вуж звичайний, а також рідкісні й занесені у «Червону книгу України» мідянка та полоз лісовий. Вони неотруйні. Отруйним є лише один вид – гадюка звичайна, інколи її називають «карпатською».

Додамо, що в МОЗ наголошують, що влітку у спекотний час змії стають малорухливими і люди можуть не помітити їх та наступити, сісти на них чи лягти. Саме через це стається більшість укусів.

За даними Міністерства охорони здоров’я, з початку року від укусів змій постраждали понад два десятки українців. Загалом за рік фіксують кілька сотень таких звернень.

Нагадаємо, 9 липня в Івано-Франківській області троє підлітків потрапили у реанімацію після укусів змій.