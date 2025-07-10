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Негода на Львівщині: понад 44 тис. абонентів без світла, пошкоджено 200 осель

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Негода на Львівщині: понад 44 тис. абонентів без світла, пошкоджено 200 осель
У Львові та області після сильної зливи затопило вулиці
фото: lvivych_news

Найбільшу кількість опадів зафіксували у Львові

У зв’язку зі сильними зливами, які пройшли територією Львівської області, вночі відбувся вихід з русел річок Щирка та Зубра у Львівському районі. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про наслідки, інформує «Главком».

За даними ОВА, унаслідок підтоплення на території населених пунктів Скнилів, Зубра, Сокільники та Зимна Вода постраждали: автодорога «Львів – Пустомити – Меденичі», 22 вулиці, близько 180 автомобілів і 200 житлових будинків. Також вода потрапила до дитячого садочка та амбулаторії в Сокільниках.

Негода на Львівщині: понад 44 тис. абонентів без світла, пошкоджено 200 осель фото 1
фото: Андрій Садовий

«Найбільшу кількість опадів зафіксували у Львові. У місті підтопило дев'ять вулиць та 25 дахів. Подекуди спостерігаються збої в роботі світлофорів. Роботи з ліквідації наслідків тривають», – наголосив Козицький.

Голова ОВА додав: «Розпочали пропускати транспорт на ділянці в Сокільниках. Там укріпили узбіччя, проте повністю рух наразі не відновили. Також внаслідок негоди у Солонці на трасі «Київ – Чоп» відбувся невеликий зсув дорожнього полотна, працює відповідна техніка. По інших ділянках ускладнень в русі немає. Загалом понад 44 тисячі абонентів у області перебувають без електропостачання».

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Зокрема, за словами Козицького, представники обласного центру контролю та профілактики хвороб підтвердили готовність до оперативного дослідження якості питної води. У разі загострення ситуації, наявних реагентів достатньо. Профілактична робота ведеться, заміри якості питної води проводять регулярно.

Негода на Львівщині: понад 44 тис. абонентів без світла, пошкоджено 200 осель фото 2

«Доручили головам міських, селищних та сільських громад організувати обстеження зруйнованих (пошкоджених) будівель та споруд, встановити розміри нанесених збитків і визначити обсяги коштів, необхідних для їх відновлення. Ситуація контрольована, рівень води знижується. На місцях працюють усі необхідні служби», – підсумував очільник Львівської ОВА.

Нагадаємо, що сильні дощі, що тривали впродовж ночі та прогнозуються на весь сьогоднішній день, спричинили значні підтоплення у Львові та поблизу нього. За даними Львівської міської ради та Поліції Львівщини, низка вулиць та ділянок доріг стали непроїзними для транспорту.

Також патрульна поліція Львівської області закликала водіїв зважати на ускладнення погодних умов та дала поради.

Зокрема, через сильну зливу у Луцьку підтопило кілька вулиць. На проспекті Відродження затопило проїжджу частину. Рух вулицею ускладнений, тролейбуси зупинилися і чекають поки зійде вода.

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Теги: Львів Львівщина негода дощ

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