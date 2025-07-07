На Львівщині у ТЦК посилено заходи безпеки

Жодної інформації про можливу зміну адрес наразі немає

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки на Львівщині посилено заходи безпеки. Причиною є російські атаки на ТЦК у інших регіонах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Львів».

Серед заходів безпеки – підсилена пильність роти охорони, з металошукачем на вході. Жодної інформації про можливу зміну адрес наразі немає.

Нагадаємо, 7 липня Росія атакувала Харків та Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки стались влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

Також 6 липня відбувся третій за тиждень приліт російських дронів по будівлі Територіального центру комплектування. Влучання було в Кременчуці. Попередньо, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.

До слова, 3 липня у Полтаві дрони атакували два ТЦК. Cеред травмованих двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ.