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На Львівщині у ТЦК посилено заходи безпеки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Львівщині у ТЦК посилено заходи безпеки
Росіяни атакують будівлі ТЦК та СП
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Жодної інформації про можливу зміну адрес наразі немає

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки на Львівщині посилено заходи безпеки. Причиною є російські атаки на ТЦК у інших регіонах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Львів».

Серед заходів безпеки – підсилена пильність роти охорони, з металошукачем на вході. Жодної інформації про можливу зміну адрес наразі немає.

Нагадаємо, 7 липня Росія атакувала Харків та Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки стались влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

Також 6 липня відбувся третій за тиждень приліт російських дронів по будівлі Територіального центру комплектування. Влучання було в Кременчуці. Попередньо, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.

До слова, 3 липня у Полтаві дрони атакували два ТЦК. Cеред травмованих двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ.

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Теги: Львівщина ТЦК

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