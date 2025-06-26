На Львівщині патрульна поліція збила неповнолітнього (відео)

Обставини події встановлюються

Патрульна поліція у Львівській області збила неповнолітнього пішохода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Львівщини.

ДТП трапилася 25 червня біля села Красів Львівської області на автодорозі Київ – Чоп.

«Біля села Красів Львівської області на автодорозі Київ – Чоп сталася ДТП за участю службового автомобіля та неповнолітнього пішохода. Швидка допомога ушпиталила постраждалого. На місці події працюють слідчі. Обставини події встановлюються. Ініційовано службове розслідування», – йдеться у повідомленні.

Раніше у місті Вишневе на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі поліцейської. Відео інциденту з’явилося в одному з телеграм-каналів, після чого його виявили правоохоронці під час моніторингу соцмереж.

Також у Кривому Розі сталася смертельна аварія. 18 червня близько 16:50 на проспекті 200-річчя зіткнулися чотири автомобілі.