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На Львівщині батько посадив за кермо восьмирічну доньку: яке покарання йому загрожує

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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На Львівщині батько посадив за кермо восьмирічну доньку: яке покарання йому загрожує
Правопорушнику загрожує штраф у розмірі 42 500 грн
фото: Нацполіція

Чоловік уже не вперше садив за кермо свою дитину, знімав це на відео та публікував у соціальних мережах

Батько посадив восьмирічну доньку за кермо автомобіля та дозволив їй «прокататися» у Львівській області. Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зазначається, що 7 липня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому чоловік дозволив кермувати малолітній дівчинці. Працівники поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився 28-річний мешканець Львівського району. У поліції кажуть, що чоловік уже не вперше садив за кермо свою дитину, знімав це на відео та публікував у соціальних мережах.

Тепер правопорушнику загрожує штраф у розмірі 42 500 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від п’яти до семи років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. Також на чоловіка поліцейські склали протоколи про адміністративні правопорушення:

  • «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей»; 
  • «Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом».

Нагадаємо, раніше Львівський суд покарав чоловіка, який посадив 9-річну дитину за кермо BMW. У квітні 2024 року у соцмережах користувачі поширювали відео, як чоловік хизується тим, що його 9-річна донька сама їде за кермом автомобіля по одній з вулиць Львова. На це відео відреагувала поліція, яка оперативно розшукала чоловіка та склала щодо нього протоколи про адмінправопорушення.

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Теги: автомобіль Львівщина дитина батько поліція

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Кримінал

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