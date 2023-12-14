На Миколаївщині лунали вибухи

Інформація про постраждалих не надходила

Увечері 13 грудня у Снігурівці Миколаївської області пролунали вибухи. Про це повідомив голова Снігурівської МВА Іван Кухта.

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За повідомленнями Кухти, вибух пролунав на відкритій території поза межами населеного пункту. Інформація про постраждалих не надходила, звернень до екстрених служб не було.

О 23:22 у Миколаївській області було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку. Наразі в області повітряної тривоги немає.

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Нагадаємо, увечері 13 грудня в Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попередили про групу «Шахедів», яка рухалася в напрямку Одеси.

До слова, вибухи в Снігурівці лунали 10 грудня.