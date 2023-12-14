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На Миколаївщині лунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Миколаївщині лунали вибухи
фото ілюстративне

Інформація про постраждалих не надходила

Увечері 13 грудня у Снігурівці Миколаївської області пролунали вибухи. Про це повідомив голова Снігурівської МВА Іван Кухта.

За повідомленнями Кухти, вибух пролунав на відкритій території поза межами населеного пункту. Інформація про постраждалих не надходила, звернень до екстрених служб не було.

О 23:22 у Миколаївській області було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку. Наразі в області повітряної тривоги немає.

Нагадаємо, увечері 13 грудня в Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попередили про групу «Шахедів», яка рухалася в напрямку Одеси.

До слова, вибухи в Снігурівці лунали 10 грудня.

Теги: вибух Миколаївщина Миколаїв тривога

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