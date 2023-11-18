Головна Новини
search button user button menu button

Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
Сили ППО працювали по ворожих цілях
фото ілюстративне

Уночі ворог атакував Україну безпілотниками

У ніч на 18 листопада в Україні було двічі оголошено повітряну тривогу. Під час тривоги лунали вибухи на Хмельниччині. Росія заморозила обмін полоненими з Україною. Три українки отримали дитячу премію миру. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 18 листопада, щоб ви були в курсі подій.

Повітряні тривоги

Уночі 18 листопада в Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів ворожих дронів. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку «Шахедів». У Києві працювали українські сили протиповітряної оборони.

Вдруге тривогу було оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння. Під загрозою опинилися Сумська, Чернігівська, Київська, Житомирська, Хмельницька, Рівненська, Волинська та Тернопільська області. 

Сили ППО знищили усі безпілотники, запущені в напрямку Києва

Ворог цієї ночі намагався атакувати Київ. Сили ППО знищили всі дрони, які війська РФ запустили у напрямку Києва під час двох повітряних тривог вночі 18 листопада.

На атаку Києва безпілотники заходили з північного напрямку.

«Складні маневри ворога не стали на заваді нашій протиповітряній обороні. Силами та засобами ППО усі повітряні цілі – майже десяток – були уражені на підступах до Києва», – розповів голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За попередніми даними, в Києві без жертв та руйнувань.

Вибухи на Хмельниччині

У ніч на 18 листопада у Хмельницькій області лунали вибухи про це повідомив перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО», – зазначив він.

Станом на цей час повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури Хмельниччини не надходило.

Росія заморозила обмін полоненими з Україною

Росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною з серпня цього року. Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

«Зараз тривають переговори, триває робота. Але, дійсно, починаючи з літа, Росія фактично заморозила обміни. Вони у тому обсязі, який був раніше, не відбуваються», – розповів Яценко.

За його словами, РФ не цікавиться долею своїх полонених, тому затягує обмін та створює різні перешкоди.

Три українки отримали дитячу премію миру

18-річна Софія Терещенко, 17-річна Анастасія Феськова та 17-річна Анастасія Демченко отримали дитячу премію миру за розробку двох додатків для дітей-біженців. Нагорода була вручена у Великій Британії в п'ятницю, 17 листопада. 

Дівчата створили два застосунки. Додаток «Refee» створений для дітей від 4 до 11 років, щоб допомогти їм зрозуміти, де вони перебувають і як можуть знайти допомогу.

Інший застосунок «SVITY» був розроблений для дітей старшого віку (від 16 років). У ньому йдеться про те, як інтегруватися в країнах, в яких вони знайшли притулок.

Українські біженці почали масово виїжджати з Канади

Українські біженці почали виїжджати з Канади через особисті економічні проблеми. Життя у країні виявилося занадто дорогим.

«Життєва рутина в найбільш жвавих мегаполісах Канади із високими витратами робить життя біженців більш важким», – йдеться у матеріалі.

За даними дослідницької компанії Urbanation, середня вартість оренди житла в Канаді за рік зросла на 11% до рекордних 2149 канадських доларів (56,6 тис. грн). Середня ціна оренди житла в Торонто – 2614 канадських доларів (68,8 тис. грн). Ця сума майже дорівнює мінімальній зарплаті до вирахування податків. Інші витрати також зростають. У вересні ціни на продукти зросли на 5,8% за рік, а ціна газу – на 7,5%.

Теги: вибух тривога переговори озброєння росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Золотов зміцнив свій вплив на МВС і переміг у конкурентній боротьбі з генштабом та ФСБ
Новий супер гравець у «Вежах Кремля»
2 листопада, 16:10
Шольц висловився про переговори з Путіним
Шольц розповів, за якої умови можливі переговори України з РФ
13 листопада, 01:20
Пашинян у телефонній розмові з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що не приїде на засідання ОДКБ
Москва зрадила Вірменію, а тепер погрожує їй
15 листопада, 21:37
На полицях латвійських магазинів присутні товари з РФ і Білорусі
У Латвію завезено тисячі тонн продуктів із Росії та Білорусі
11 листопада, 06:50
Серед уражених цілей – сайт знайомств, генератори паролів і статусів
Військові хакери вразили сайти, що генерують трафік для російських ІПСО
13 листопада, 14:52
Оператори 3-го полку за допомогою БпЛА знищили ремонтну машину росіян і пошкодили танк Т-90 «Прорив»
Авдіївка: воїни ССО знищили російський танк «Прорив» (відео)
1 листопада, 08:33
Війська РФ готуються до нової хвилі атак, попри значні втрати
Російські війська готуються до нової хвилі атак на Авдіївку – ISW
2 листопада, 06:22
Перше наземне випробування твердопаливного двигуна для нової балістичної ракети в Північній Кореї
КНДР випробувала нову потужну зброю. Що це означає для світу
15 листопада, 11:48
МіГ-31 – винищувач-перехоплювач дальнього радіуса дії, який здатний вражати ціль на відстані до 2 тис. км
Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка
15 листопада, 16:29

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Який вигляд має могила президента Кравчука у Києві: шокуючі фото
16K
Українські біженці почали масово виїжджати з Канади
4654
Путін розказав, коли він надумав напасти на Україну
3886
«Львівська політехніка» повернула на сайт повідомлення про звільнення Фаріон (оновлено)
3569
Сальдо, Царьов, Кива – колаборанти, нагороджені державою... Україна
2954
Битва за трасу Київ-Ірпінь. Хто хоче захопити стратегічну магістраль?

Новини

Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Херсонщині: дані Генштабу
Сьогодні, 07:38
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада
Сьогодні, 04:25
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Майже 1000 аварійних бригад енергетиків ДТЕК перейшли у посилений режим роботи напередодні зими
Вчора, 20:29
Київський безпековий форум проведе спеціальну подію до роковин Голодомору
Вчора, 11:12

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту