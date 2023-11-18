Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч

Уночі ворог атакував Україну безпілотниками

У ніч на 18 листопада в Україні було двічі оголошено повітряну тривогу. Під час тривоги лунали вибухи на Хмельниччині. Росія заморозила обмін полоненими з Україною. Три українки отримали дитячу премію миру. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 18 листопада, щоб ви були в курсі подій.

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Повітряні тривоги

Уночі 18 листопада в Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів ворожих дронів. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку «Шахедів». У Києві працювали українські сили протиповітряної оборони.

Вдруге тривогу було оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння. Під загрозою опинилися Сумська, Чернігівська, Київська, Житомирська, Хмельницька, Рівненська, Волинська та Тернопільська області.

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Сили ППО знищили усі безпілотники, запущені в напрямку Києва

Ворог цієї ночі намагався атакувати Київ. Сили ППО знищили всі дрони, які війська РФ запустили у напрямку Києва під час двох повітряних тривог вночі 18 листопада.

На атаку Києва безпілотники заходили з північного напрямку.

«Складні маневри ворога не стали на заваді нашій протиповітряній обороні. Силами та засобами ППО усі повітряні цілі – майже десяток – були уражені на підступах до Києва», – розповів голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За попередніми даними, в Києві без жертв та руйнувань.

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Вибухи на Хмельниччині

У ніч на 18 листопада у Хмельницькій області лунали вибухи про це повідомив перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО», – зазначив він.

Станом на цей час повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури Хмельниччини не надходило.

Росія заморозила обмін полоненими з Україною

Росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною з серпня цього року. Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

«Зараз тривають переговори, триває робота. Але, дійсно, починаючи з літа, Росія фактично заморозила обміни. Вони у тому обсязі, який був раніше, не відбуваються», – розповів Яценко.

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За його словами, РФ не цікавиться долею своїх полонених, тому затягує обмін та створює різні перешкоди.

Три українки отримали дитячу премію миру

18-річна Софія Терещенко, 17-річна Анастасія Феськова та 17-річна Анастасія Демченко отримали дитячу премію миру за розробку двох додатків для дітей-біженців. Нагорода була вручена у Великій Британії в п'ятницю, 17 листопада.

Дівчата створили два застосунки. Додаток «Refee» створений для дітей від 4 до 11 років, щоб допомогти їм зрозуміти, де вони перебувають і як можуть знайти допомогу.

Інший застосунок «SVITY» був розроблений для дітей старшого віку (від 16 років). У ньому йдеться про те, як інтегруватися в країнах, в яких вони знайшли притулок.

Українські біженці почали масово виїжджати з Канади

Українські біженці почали виїжджати з Канади через особисті економічні проблеми. Життя у країні виявилося занадто дорогим.

«Життєва рутина в найбільш жвавих мегаполісах Канади із високими витратами робить життя біженців більш важким», – йдеться у матеріалі.

За даними дослідницької компанії Urbanation, середня вартість оренди житла в Канаді за рік зросла на 11% до рекордних 2149 канадських доларів (56,6 тис. грн). Середня ціна оренди житла в Торонто – 2614 канадських доларів (68,8 тис. грн). Ця сума майже дорівнює мінімальній зарплаті до вирахування податків. Інші витрати також зростають. У вересні ціни на продукти зросли на 5,8% за рік, а ціна газу – на 7,5%.