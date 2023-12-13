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У Києві рятувальники долають наслідки ворожої атаки (фото)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Києві рятувальники долають наслідки ворожої атаки (фото)
У столиці триває робота рятувальників на місці ліквідації наслідків обстрілів
фото: Микола Калашник/Facebook

Мешканці осель евакуйовані, триває дорозвідка

У Києві триває робота рятувальників на місці обстрілів. Фото опублікував т.в.о. голови Дарницької районної адміністрації в Києві Микола Калашник. 

За його словами, на місці чергує карета швидкої медичної допомоги та працює слідчо-оперативна група.

У Києві рятувальники долають наслідки ворожої атаки (фото) фото 1
фото: Микола Калашник/Facebook
У Києві рятувальники долають наслідки ворожої атаки (фото) фото 2
фото: Микола Калашник/Facebook

Мешканці осель евакуйовані, триває дорозвідка.

Нагадаємо, близько 3:00 в Києві пролунала серія потужних вибухів, після якої у місті було оголошено повітряну тривогу.

У Києві тривала повітряна тривога, повʼязана із загрозою застосування ракетного озброєння.

Після робити ППО по збиттю ворожих цілей над Києвом, зафіксовано численне падіння уламків на лівому березі міста. 

До слова, з'явилося фото наслідків ракетної атаки на Київ.

Теги: війна вибух тривога Микола Калашник рятувальники

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