У передмісті Дніпра пролунав вибух

У місті оголошено повітряну тривогу

У передмісті Дніпра прогримів вибух. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

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Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку.

У Дніпропетровській та низці інших областей оголошено повітряну тривогу.

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Карта тривог має такий вигляд:

Мешканцям областей, де триває повітряна тривога, варто перебувати в укриттях.

Нагадаємо, у ніч на 1 грудня російські загарбники вчергове атакувала Україну ракетами та ударними дронами. Окупантами було запущено по Україні дві керовані ракети Х-59 та 12 БпЛА типу Shahed-136/131.