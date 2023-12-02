У передмісті Дніпра пролунав вибух
У місті оголошено повітряну тривогу
У передмісті Дніпра прогримів вибух. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку.
У Дніпропетровській та низці інших областей оголошено повітряну тривогу.
Карта тривог має такий вигляд:
Мешканцям областей, де триває повітряна тривога, варто перебувати в укриттях.
Нагадаємо, у ніч на 1 грудня російські загарбники вчергове атакувала Україну ракетами та ударними дронами. Окупантами було запущено по Україні дві керовані ракети Х-59 та 12 БпЛА типу Shahed-136/131.
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