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У передмісті Дніпра пролунав вибух

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У передмісті Дніпра пролунав вибух
фото ілюстративне

У місті оголошено повітряну тривогу

У передмісті Дніпра прогримів вибух. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку.

У Дніпропетровській та низці інших областей оголошено повітряну тривогу.

Карта тривог має такий вигляд:

У передмісті Дніпра пролунав вибух фото 1

Мешканцям областей, де триває повітряна тривога, варто перебувати в укриттях. 

Нагадаємо, у ніч на 1 грудня російські загарбники вчергове атакувала Україну ракетами та ударними дронами. Окупантами було запущено по Україні дві керовані ракети Х-59 та 12 БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: тривога небезпека вибух

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