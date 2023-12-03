На Хмельниччині працювали сили ППО

Інформації про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає

У ніч на 3 грудня у Хмельницькій області лунали вибухи, працювали сили ППО. Про це повідомив перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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«Під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили ППО», – зазначив він.

Станом на цей час повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило.

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Уночі 3 грудня в Хмельницькій області було оголошено тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу ударних безпілотників.

Нагадаємо, ввечері 2 грудня російські окупанти запустили ударні дрони типу «Шахед».

Як повідомлялося, у ніч на 30 листопада російські окупанти атакували Хмельниччину ударними дронами, Шепетівському районі працювали сили ППО. Уламки збитих безпілотників упали на територію колишнього заводу.