На Хмельниччині працювали сили ППО
Інформації про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає
У ніч на 3 грудня у Хмельницькій області лунали вибухи, працювали сили ППО. Про це повідомив перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
«Під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили ППО», – зазначив він.
Станом на цей час повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило.
Уночі 3 грудня в Хмельницькій області було оголошено тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу ударних безпілотників.
Нагадаємо, ввечері 2 грудня російські окупанти запустили ударні дрони типу «Шахед».
Як повідомлялося, у ніч на 30 листопада російські окупанти атакували Хмельниччину ударними дронами, Шепетівському районі працювали сили ППО. Уламки збитих безпілотників упали на територію колишнього заводу.
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