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Поблизу Хмельницької АЕС лунали вибухи. МАГАТЕ зробило заяву

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Поблизу Хмельницької АЕС лунали вибухи. МАГАТЕ зробило заяву
Вибухи неподалік Хмельницької АЕС було чути під час дронової атаки
фото з відкритих джерел

Через ворожі атаки усі ядерні об’єкти України залишаються вразливими

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які спостерігають за ситуацією на Хмельницькій АЕС, повідомили про вибухи поблизу станції у ніч на 29 листопада.

Як заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, експерти агентства пізно ввечері 28 листопада, перебуваючи у своїх приміщеннях, почула кілька вибухів поблизу Хмельницької АЕС протягом 20 хвилин.

«Значна увага світу – і це правильно – зосереджена на дуже реальних небезпеках, з якими стикається Запорізька атомна електростанція, оскільки вона розташована на лінії фронту. Але вчорашня подія слугує нагадуванням про те, що ми не повинні забувати про інші ядерні об’єкти в Україні, які також потенційно піддаються ракетним та іншим атакам», – сказав Ґроссі, додавши, що усі українські ядерні об’єкти залишаються «вразливими».

Як повідомлялося, представники МАГАТЕ, які перебувають на Запорізькій АЕС, за останні декілька днів чули звуки запуску ракет, які, імовірно, випустили поблизу станції.

Нагадаємо, пізно ввечері 28 листопада на Хмельниччині було чутно звуки вибухів під час повітряної тривоги, в області працювали сили ППО.  

Теги: АЕС Запорізька АЕС вибух МАГАТЕ війна

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