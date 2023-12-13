Офіційної інформації від влади наразі немає

Увечері 13 грудня в Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомило «Суспільне».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«В Одесі пролунали вибухи», – написали журналісти о 20:17.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попередили про групу «Шахедів», яка рухалася в напрямку Одеси.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Офіційної інформації від влади наразі немає.

Зазначимо, що станом на момент публікації на Одещині триває повітряна тривога. Жителям області слід перебувати в укриттях та дотримуватись інформаційної тиші.

Нагадаємо, що в ніч на 7 грудня російські терористи упродовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одещини. Окупанти вдарили по припортовій інфраструктурі Подунавʼя. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув.