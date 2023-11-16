Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни завдають ударів по Харківщині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни завдають ударів по Харківщині
Моніторингові канали повідомляли про серію вибухів у Харкові
фото ілюстративне

У Харківській області оголошено повітряну тривогу

Російські окупанти завдають ударів по Харкову та області. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. 

«Окупанти завдають ударів. До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях!» – написав Синєгубов.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в Харківській та Донецькій областях. Моніторингові канали повідомляли про серію вибухів у Харкові.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що удари по Харківській області були здійснені з району Білгорода із ЗРК С-300.

Карта тривог має такий вигляд:

Росіяни завдають ударів по Харківщині фото 1

Мешканцям варто перебувати в укриттях.

Теги: вибух Харківщина Харків окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни били дронами, ракетами та «Іскандером». Повітряні сили повідомили про збиті цілі
Росіяни били дронами, ракетами та «Іскандером». Повітряні сили повідомили про збиті цілі
16 жовтня, 08:40
За попередньою інформацією, під завалами перебувають дві особи
Ракетний удар по гуртожитку Слов'янська: під завалами є люди (фото)
17 жовтня, 11:21
Українські військові відбили всі атаки російських загарбників з південного та північного напрямків
Окупанти намагаються штурмувати Авдіївку з кількох напрямків
24 жовтня, 11:09
83-річний чоловік вів секцію пішохідного туризму для школярів з Шарівського ліцею
На Харківщині правоохоронці вручили 83-річному керівнику гуртка підозру в педофілії
1 листопада, 16:37
У Криму приблизно третина жінок вирішується на аборт через брак грошей для народження та виховання дитини
Обмеження доступу до абортів. Жителі Криму прокоментували дії окупаційної влади
Вчора, 17:59
Через падіння уламків ракети виникла пожежа
Росія ударила по Дніпропетровщині ракетою: деталі від влади (фото)
2 листопада, 07:55
Повітряні Сили знищили три крилаті ракети «Іскандер-К»
Росія накрила дві області крилатими ракетами: Повітряні сили розповіли про знищені цілі
4 листопада, 20:34
Наслідки атаки ЗСУ на базу окупантів у Керчі
Удар по Керчі: аналітики ISW оцінили наслідки для окупантів
6 листопада, 08:40
Ворог вів у Чорне море на бойове чергування надводний ракетоносій
Надвечір росіяни вивели у Чорне море ракетоносій
7 листопада, 20:50

Події в Україні

Росіяни завдають ударів по Харківщині
Росіяни завдають ударів по Харківщині
Зеленський провів перемовини з лідерами держав-партнерів
Зеленський провів перемовини з лідерами держав-партнерів
Скасування довгих тривог через зліт МіГів: Ігнат зробив заяву
Скасування довгих тривог через зліт МіГів: Ігнат зробив заяву
Чеські волонтери збирають кошти на вертоліт для ЗСУ
Чеські волонтери збирають кошти на вертоліт для ЗСУ
Умєров представив особовому складу нового командувача ССО
Умєров представив особовому складу нового командувача ССО
Окупанти завезли до Маріуполя 55 тисяч мігрантів з Азії – радник мера
Окупанти завезли до Маріуполя 55 тисяч мігрантів з Азії – радник мера

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Контрнаступ ЗСУ: Повітряні сили звернулися до українців із проханням
16K
У німецьких супермаркетах дефіцит продуктів, й ось чому
6532
Скільки Ахметов передав на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі з лютого 2022 року: названо суму
4204
Як ухилянти намагаються втекти з України: п'ять головних схем
4180
Про Ірину Фаріон. Не промовчу!
3939
Мандрівники тисячами їдуть до Туреччини, і в них є новий вагомий мотив

Новини

16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал», – «Укрпас»
Вчора, 14:58
Єврокомісія відзначила позитивні зрушення у роботі Держаудитслужби
Вчора, 14:16
Найуспішніший підрядник армії. Forbes розповів, над чим працює зараз «Українська Бронетехніка»
Вчора, 13:10
Скільки Ахметов передав на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі з лютого 2022 року: названо суму
Вчора, 12:07
До Ради директорів «Київстару» увійде ексдержсекретар США Майк Помпео
Вчора, 09:02

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту