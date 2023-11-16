Росіяни завдають ударів по Харківщині

Моніторингові канали повідомляли про серію вибухів у Харкові

У Харківській області оголошено повітряну тривогу

Російські окупанти завдають ударів по Харкову та області. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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«Окупанти завдають ударів. До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях!» – написав Синєгубов.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в Харківській та Донецькій областях. Моніторингові канали повідомляли про серію вибухів у Харкові.

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Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що удари по Харківській області були здійснені з району Білгорода із ЗРК С-300.

Карта тривог має такий вигляд:

Мешканцям варто перебувати в укриттях.