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Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися

Ірина Міллер
glavcom.ua
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
Українців закликали зачиняти вікна та попередили про шкідливість пилу
фото з відкритих джерел

Мешканці західних регіонів України могли спостерігати це явище ще вчора, а сьогодні воно пошириться на більшість областей України.  

До України прийшов пил із Сахари. Він може бути небезпечним для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей. Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

Як зазначають синоптики, хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла в нашу країну аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще й пил із Сахари, це добре видно на супутниковому знімку з платформи EUMETSAT.

Карта розповсюдження пилу на території України
Карта розповсюдження пилу на території України
фото facebook.com/UkrHMC

«Мешканці західного регіону могли спостерігати це ще вчора, а сьогодні він пошириться на більшість областей україни. Небо буде тьмяним», – йдеться у повідомленні. 

Українцям порадили зачиняти вікна, тому що пил може бути шкідливим для людей з распіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.

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За словами фахівчині, спеціалісти у галузі метеорології задіяні в зоні бойових дій для складання прогнозів погоди для військових. «Цим займаються спеціально навчені військові метеорологи, які підпорядковуються військовому гідрометцентру. Без прогнозу погоди неможливе ефективне планування та реалізація жодної військової операції. Він потрібен не лише авіації та флоту, а й розвідці, піхоті, важкій артилерії», – сказала Олена Палагнюк.

Сьогодні, 1 квітня, в Україні очікується малохмарна погода без опадів, вдень температура повітря підніметься до 24° тепла.

Теги: погода повітря Укргідрометцентр

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