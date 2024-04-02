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У Києві 1 квітня зафіксовано три температурні рекорди

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Києві 1 квітня зафіксовано три температурні рекорди
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

В обсерваторії Срезневського констатують, що за багаторічними показниками така температура повітря відповідає кінцю травня

У Києві 1 квітня зафіксували три температурні рекорди – мінімальної, максимальної та середньодобової температури, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

За даними метеорологів, мінімальна температура повітря у столиці виявилась найтеплішою для цього дня – температура не опустилася нижче 10,4 градуса тепла, тобто попереднє рекордне значення 2017 року перевищено на 0,4°С.

Максимальна температура повітря досягла 24,6 градуса – це на 4,3°С вище попереднього рекордного показника 2016 року, а середньодобова температура повітря виявилась найвищою – 17,3°С – цей показник перевищив попередній рекордний 2021 року на 3,2°С, а кліматичну норму – на 10,4 градуса.

В обсерваторії Срезневського констатують, що за багаторічними показниками така температура повітря відповідає кінцю травня.

У перші дні квітня зі стрімким приходом аномально теплої погоди у Києві почали розпускатися біло-рожеві квіти на абрикосах. Ароматні хмаринки вже прикрасили плодові дерева у дворах столичних багатоповерхівок.

Нагадаємо, у Києві у неділю, 31 березня, зафіксували рекорд максимальної температури повітря і рекордну середньодобову температуру повітря. Як повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, за даними спостережень, 31 березня у столиці максимальна температура повітря досягла 25,3°С, що на 2,9°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 1968 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 16,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 1968 року на 1,6°С.

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За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 23 травня.

Раніше повідомлялося, що до України прийшов пил із Сахари. Він може бути небезпечним для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей. Як зазначають синоптики, хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла в нашу країну аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще й пил із Сахари. Українцям порадили зачиняти вікна, тому що пил може бути шкідливим для людей з распіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей. 

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Сьогодні, 2 квітня, у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, місцева влада закликає громадян пити більше води та уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі. Тож милуватися цвітінням абрикосів краще з власного вікна або на нашому сайті

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