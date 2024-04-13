Невеликі дощі на півночі, до 21° тепла: прогноз погоди на 13 квітня

Вдень на півночі пройде невеликий короткочасний дощ

13 квітня буде хмарно з проясненнями. Температура вдень сягатиме до 21° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу опадів переважно не передбачається, лише у північній частині вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер переважно північно-західний, західний, сягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 7° до 12° тепла. Вдень температура переважно сягатиме 16-21° тепла. У Карпатах вночі очікується 2-7° тепла, вдень 10-15°.

На Київщині хмарно з проясненнями. Вночі опадів не очікується, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 7° до 12° тепла вночі та 16-21° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть близько 10° тепла вночі та 17-19° тепла вдень.