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Столицю накрила пилова буря (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Столицю накрила пилова буря (фото, відео)
У столиці, як і в низці областей України, спостерігається пилова хмара, яка дійшла з пустелі Сахара
фото: glavcom.ua

Правий берег вже покрила пилова хмара

У столицю прийшла пилова буря. Зокрема, її можуть спостерігати мешканці правого берега та низки районів.

Зокрема, на світлинах можна помітити, що територію міста покрила пилова хмара, яка віддалено нагадує туман.

Столицю накриває піщана хмара
Столицю накриває піщана хмара
фото: glavcom.ua
Столицю накрила пилова буря (фото, відео) фото 1
фото: glavcom.ua
Столицю накрила пилова буря (фото, відео) фото 2
фото: glavcom.ua
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У столицю прийшла пилова буря
фото: glavcom.ua

Зокрема, Оболонь також вже накрила хмара з піску. Видимість значно погіршилася.

Оболонь перед початком піщаної бурі
Оболонь перед початком піщаної бурі
фото: glavcom.ua
Столицю накрила пилова буря (фото, відео) фото 3
фото: glavcom.ua
Столицю накрила пилова буря (фото, відео) фото 4
фото: glavcom.ua
Столицю накрила пилова буря (фото, відео) фото 5
фото: glavcom.ua

А ось такий вигляд Київ мав за десять хвилин до початку пилової бурі. На світлині видно, що світить сонце, а небо блакитне та безхмарне.

Київ до початку пилової бурі
Київ до початку пилової бурі
фото: glavcom.ua

У низці областей України також спостерігається пилова хмара, яка дійшла з пустелі Сахара. Це явище спостерігалось 31 березня у західних регіонах країни, а зараз поширилося на більшість областей України.

Так, користувачі соцмереж публікують відео піщаної бурі у різних містах.

Зокрема, на відео помітно як сильний вітер розносить пил та засипає вулиці піском.

Як повідомлялося, до України прийшов пил із Сахари. Він може бути небезпечним для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей. Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

Як зазначають синоптики, хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла в нашу країну аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще й пил із Сахари

Як повідомили синоптики 30-31 березня на територію України з південного заходу поширилося дуже тепле повітря, африканського походження, середня добова температура перевищила норму на 5-12 градусів. Разом з цим теплом з північної частини Африки переноситься і пил. Цей пил створює ефект затуманеного неба, в приземному шарі може спостерігатися імла. Наразі концентрації пилу не перевищують гранично допустимих норм.

Найближчої доби така ситуація утримається у більшості областей країни, лише у західних областях завтра вдень атмосферний фронт зумовить дощі, згодом 3-4 квітня дощі пройдуть на більшій частині території країни, зміниться повітряна маса, якість повітря поліпшиться.

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Теги: Київ столиця місто негода

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