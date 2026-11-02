Лубінець пояснив, чому Україна не розкриває кількість евакуйованих з Олешок

Українська та російська сторони домовилися не оприлюднювати дані про кількість людей, які виїхали в кожному з напрямків

Україна не розголошує кількість громадян, які під час гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області виїхали на підконтрольну українській владі територію або до Росії. Це передбачено домовленостями з російською стороною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця під час пресконференції.

«Ми не оприлюднюємо цифри, скільки громадян обрали для себе повернутися в Україну та скільки виїхали на територію, яку контролює РФ, у рамках домовленостей з російською стороною», – заявив омбудсмен.

За словами Лубінця, нерозголошення цих даних є частиною погоджених умов гуманітарної операції. Тому українська сторона не називає кількість людей, які скористалися кожним із маршрутів евакуації.

Під час місії жителі Олешок отримали можливість залишити окуповане місто. Частина евакуаційних автобусів вирушила на підконтрольну Україні територію, інші – до Росії.

Нагадаємо, 30 жовтня «Главком» повідомляв про завершення евакуації охочих із тимчасово окупованих Олешок. За словами Дмитра Лубінця, гуманітарну допомогу доставили до міста, а автобуси з евакуйованими вирушили до України та Росії. Тоді точну кількість людей також не називали.

Раніше українська делегація оприлюднила перші кадри гуманітарної місії. Місцеві жителі зустрічали представників України зі сльозами на очах. У місті розпочали роздачу допомоги та організували виїзд цивільних.

Крім того, під час режиму тиші українські військові евакуювали 167 жителів правобережжя Херсонщини, серед яких 22 дитини та 21 маломобільна людина. Ця евакуація відбувалася на підконтрольній Україні території та не стосувалася кількості людей, які виїхали безпосередньо з Олешок.