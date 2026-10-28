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Канадець, який рятував тварин в Україні, загинув від російського дрона

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Канадець, який рятував тварин в Україні, загинув від російського дрона
До України канадець приїхав ще з двома волонтерами з району Вікторії
фото: SPCA International

Команда їздила у прифронтові населені пункти, щоб вивозити тварин і допомагати людям

Канадський волонтер Джессі Адамс, співзасновник RainCoast Dog Rescue Society, загинув 25 жовтня поблизу Краматорська на Донеччині: російський FPV-дрон влучив в евакуаційний автомобіль із врятованими тваринами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Animal Rescue Kharkiv та Victoria News.

Як сталася атака

За даними Animal Rescue Kharkiv, 25 жовтня Адамс вивозив тварин із Краматорська. Російський FPV-дрон атакував автомобіль організації, до якого щойно завантажили врятованих тварин, і влучив просто в лобове скло.

Волонтер дістав тяжкі поранення, його негайно доправили до місцевої лікарні. Лікарі намагалися реанімувати канадця та провели екстрену операцію, але врятувати його не вдалося. «Сотні тварин живі завдяки йому», – наголосили в Animal Rescue Kharkiv.

Канадець, який рятував тварин в Україні, загинув від російського дрона фото 1
фото: SPCA International

Прессекретарка організації Ярина Вінтонюк розповіла, що Адамс долучився до команди в травні 2026 року. Разом із рятувальниками він їздив у прифронтові населені пункти, щоб вивозити тварин і допомагати людям. До України канадець приїхав ще з двома волонтерами з району Вікторії.

Краматорськ систематично потерпає від обстрілів і атак безпілотників. Зокрема, 13 квітня росіяни масовано атакували місто дронами, щонайменше троє людей дістали поранення. Автомобіль Animal Rescue Kharkiv і раніше ставав мішенню: 31 серпня російський безпілотник уразив машину організації під час рятувальної місії. За даними партнерської організації PETA, поранень зазнали двоє рятувальників – волонтер Animal Rescue Kharkiv і представник французької Crisis France. Врятовані тварини в автомобілі не постраждали.

Що кажуть рідні та колеги

У RainCoast Dog Rescue Society підтвердили загибель засновника й заявили, що він віддав життя за свої переконання на передовій в Україні.

Друг Адамса Оуен Лаукканен розповів, що канадець чудово розумів ризик: його робота вже зробила його мішенню, а інші рятувальники гинули, займаючись тим самим. За словами Лаукканена, Адамс без вагань знову й знову ризикував би життям заради беззахисних і невинних.

Канадець, який рятував тварин в Україні, загинув від російського дрона фото 2
фото: SPCA International

Директорка програм SPCA International Лорі Калеф листувалася з волонтером у п'ятницю, 23 жовтня. Адамс написав їй, що йому пощастило залишитися живим, а на її побажання безпеки відповів сердечком. Це було їхнє останнє спілкування. «Це було те, чим він дихав, заради чого жив і за що загинув», – сказала Калеф про роботу Адамса.

Засновник некомерційної організації Big to the Rescue Джейсон Біггінс вважає, що саме Адамс дав початок його справі: запропонував йому перший великий порятунок тварин на північ провінції, до Белла-Белла. Біггінс зізнався, що до смутку домішується й трохи гніву: канадець був молодий і мав ще безліч тварин, яких міг би врятувати.

Канадець, який рятував тварин в Україні, загинув від російського дрона фото 3
фото: SPCA International

Шлях до України

Адамс співпрацював із SPCA International понад десять років. У 2022 році він допомагав приймати майже 300 котів і собак, які прилетіли до Ванкувера із зони бойових дій в Афганістані. Волонтер кілька днів не залишав тимчасового притулку в аеропортовому терміналі, а тих тварин, яких не вдалося повернути родинам, прилаштовували через RainCoast.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії канадець допомагав перевозити тварин через кордон до інших країн. Того ж року він повернувся рятувати тварин із міст поблизу лінії фронту, зокрема дев'ять левів з Одеського зоопарку.

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Допис, поширений RainCoast Dog Rescue (@raincoastdogrescue)

У липні, під час третьої поїздки до України, Адамс розповів Black Press Media, що повертається сюди почасти через українське коріння та військове минуле, але найбільше – через любов до тварин. «Це жорстока війна, багато руйнувань і страждань, і ти просто намагаєшся допомогти, як можеш», – сказав він тоді. Канадець сподівався, що війна закінчиться якнайшвидше, і наголошував: усі життя мають значення, незалежно від розміру.

Джессі Адамс – канадський волонтер, співзасновник RainCoast Dog Rescue Society з Британської Колумбії. Понад десять років співпрацював із SPCA International. Мав українське коріння та військове минуле. З травня 2026 року працював в Україні з Animal Rescue Kharkiv. Загинув 25 жовтня поблизу Краматорська.

Нагадаємо, 14 липня російські війська атакували FPV-дроном автомобіль офіцерів-рятувальників у Краматорську. Рятувальники дивом уціліли й самотужки загасили пожежу під обстрілом.

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Теги: безпілотник росіяни волонтер тварини автомобіль війна Канада фронт

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