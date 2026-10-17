Блогер зі США живе в Україні й знімає правду про російську агресію

Джонні Джен уже побував більш ніж у 20 українських містах

До повномасштабної війни американець Джонні Джен знімав тревел-блог про подорожі світом. Він побував більш ніж у 60 країнах, а його відео на YouTube дивилися сотні тисяч людей. Та після 24 лютого 2022 року камера Джонні почала фіксувати іншу реальність – зруйновані російськими ударами будинки, міста після окупації та життя українців під час війни. Тепер він не лише розповідає про Україну своїй аудиторії, а й допомагає волонтерам, збирає кошти для ЗСУ та мріє залишитися тут назавжди. Як інформує «Главком», про це йдеться в репортажі DW.

Джонні 45 років. До України він приїхав у 2016 році під час подорожі Східною Європою. Тоді, пригадує американець, у США про нашу країну знали небагато. Він очікував побачити місце, де бракує навіть найнеобхіднішого, зокрема стабільного інтернету. Однак реальність виявилася зовсім іншою.

«Коли я приїхав, то подумав: насправді це досить приємна країна, про яку так мало знають», – розповів Джонні.

В Україну він повернувся у 2021 році. Тут американець уперше зацікавився купівлею власного житла й вирішив, що хоче залишитися надовго.

«Україна стала першим місцем, де я справді захотів придбати житло, і першим місцем, де я взагалі купив житло. І саме тут я хочу дожити до старості й жити до кінця своїх днів», – каже він.

Від тревел-блогу – до свідчень про війну

Повномасштабне вторгнення Росії Джонні не очікував. У перший день він залишався в Києві, але зрештою, прислухавшись до поради матері, яка живе у США, тимчасово виїхав з України. Спочатку перебував в Угорщині, потім – у Польщі, де долучився до волонтерства в центрі для біженців.

Приблизно через півтора місяця американець приїхав до Львова, щоб показати підписникам, що відбувається в Україні. Згодом вирушив до Ірпеня та Бучі – саме тоді, коли ці міста звільнили від російських окупантів.

Побачене стало для нього потрясінням. Зруйновані будинки, у яких люди роками збирали гроші на власне житло, дитячі майданчики, де могли залишитися міни, холодні підвали, у яких місцеві ховалися від обстрілів і російських військових.

«Тут люди жили протягом місяця. Діти тут гралися і малювали. Я був шокований», – пригадує Джонні.

Особливо його вразила історія чоловіка, який намагався відремонтувати автомобіль, пошкоджений вибухом. Машина була фактично розірвана, однак власник упевнено сказав, що відновить її.

«В Америці ми б просто викинули цю машину. Але він так упевнено сказав мені: «Я її полагоджу». Я йому повірив», – розповідає блогер.

Тоді Джонні остаточно вирішив залишитися в Україні. Він оформив посвідку на проживання й почав знімати наслідки російської агресії не лише в Києві, а й у Харкові, Одесі та невеликих прифронтових громадах.

Водночас американець долучався до волонтерських поїздок, допомагав доправляти харчі жителям деокупованих населених пунктів, брав участь у відновленні пошкоджених осель і організовував збори коштів серед своїх підписників на підтримку українських військових.

Показати світові не лише руйнування

Нині на YouTube-канал Джонні Джена підписані близько 250 тисяч людей. Він вважає, що його відео допомагають іноземцям побачити Україну не лише через зведення про обстріли, а й через історії звичайних людей.

«Я вважаю, що важливо показати людський бік, а не лише те, що минулої ночі сталася велика атака», – пояснює блогер.

Він уже побував більш ніж у 20 українських містах майже в усіх регіонах. За його словами, глядачі завдяки цим відео можуть побачити повсякденність країни, у якій триває війна, і краще зрозуміти українців.

Джонні також говорить, що його вражає щирість людей. Він порівнює спілкування в Україні та США: якщо в Америці запитання «Як справи?» часто буває лише ввічливістю, то тут люди, на його думку, справді хочуть почути відповідь і готові допомогти.

Водночас він прагне показувати іноземній аудиторії не тільки зруйновані будинки та наслідки атак. Цього року Джонні придбав мотоцикл і вирушив досліджувати нові для себе куточки України. За останні два місяці побував у Житомирі, Рівному, Луцьку, проїхав через «Тунель кохання», побачив старовинні замки, Львів і Карпати.

«У певному сенсі мені здається, що я також підтримую Україну, просто показуючи красу України та її людей», – каже американець.

«Час іде. Живи!»

Джонні мріє, щоб війна закінчилася. Він хотів би придбати невелику дачу, облаштувати город і мати змогу їздити на мотоциклі в Карпати або займатися мотоспортом на бездоріжжі.

«Я хочу залишитися в Україні назавжди», – говорить він.

Під час розмови з журналістами DW його розповідь про майбутнє перервала повітряна тривога, а згодом пролунали вибухи. Для Джонні це ще одне нагадування про реальність, у якій живуть українці.

На своєму годиннику з українським тризубом американець вигравіював фразу: «Час іде. Живи!». Вона стала для нього особистим нагадуванням не відкладати життя на потім.

«Немає змоги турбуватися про те, що станеться через п’ять років. Треба сконцентруватися на нинішньому дні. Бо ми не знаємо, чи прокинемося завтра. Але ми тут зараз, ми живі і життя прекрасне», – підсумовує Джонні Джен.

Нагадаємо, блогерка Лора Лумер, яка тривалий час критикувала Україну та виступала проти американської допомоги Києву, кардинально змінила свою позицію після десятиденної поїздки Україною. Під час візиту вона взяла інтерв'ю у президента Володимира Зеленського, відвідала постраждалі від російських атак міста та закликала прихильників руху MAGA переглянути своє ставлення до війни.