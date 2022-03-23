На Вінниччині палії трави ледь не спаплюжили величезний Тризуб (фото)

На Вінниччині ледь не згорів вистрижений 40-метровий Герб України

У селі Велика Кісниця, що на півдні Вінниччини, палії трави намагалися спалити сухостій на місці, де до тридцятиріччя Незалежності України мотокосами вистригли гігантський тризуб. Як повідомляє місцевий мешканець та один із авторів роботи Андрій Федик, вогонь дійшов лише до лівого кута Національного символу та зупинився.

«Комусь Тризуб сильно дошкуляє. Серйозно, то не жарти. Це вже не просто хулігани, які нещодавно понівечили смітники та сидіння на оглядових майданчиках. Це люди, які знищували Герб України. Не треба пояснювати що це значить…

Так що, друзі, будьмо пильними та обережними. Уважно слідкуймо за всіма оточуючими людьми та підозрілими діями. Це наша реальність, на жаль…», – зазначив Андрій Федик.

Улітку в селі Велика Кісниця троє чоловіків на полі вистригли мотокосами велетенський Тризуб. Розмір Герба – 40 на 28 метрів. Зазначено, що створення такого Тризубу Андрій Федик зі своїми друзями дитинства присвятили 30-річчю Незалежності України.

Нагадаємо, СБУ винесла постанову про видворення з України жительки Німеччини. Жінка працювала на російську телекомпанію та проводила зйомки у Вінниці.