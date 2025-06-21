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На обмін до РФ проситься навідник ракети по кафе, де загинула письменниця Амеліна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На обмін до РФ проситься навідник ракети по кафе, де загинула письменниця Амеліна
Кафе у Краматорську, на яке навів ракету Синельник
фото з відкритих джерел

Синельник передав представнику «ДНР» інформацію про роботу ресторану Ria, в якому, нібито, планувався бенкет за участю військових

Засуджений до довічного увʼязнення за державну зраду Володимир Синельник висловив бажання, щоб його обміняли як військовополоненого. Його заява зʼявилася на сайті «Хочу к своим», повідомляє «Главком». Згоду на обмін Синельник підписав ще в березні. Одразу після того, як апеляційний суд підтвердив вирок першої інстанції про довічне увʼязнення.

«Прошу передати мене з України на територію РФ або на тимчасово окуповану територію України як військовополоненого для обміну…» – ідеться у заяві засудженого.

Як інформує «Судовий репортер», зараз Синельника утримують у «Дніпровській установі виконання покарань №4».

27 червня 2023 року Синельник передав представнику «ДНР» інформацію про роботу ресторану Ria, в якому, нібито, планувався бенкет за участю військових. Ввечері російські військові завдали ракетного удару по закладу, що призвело до загибелі 13 людей і ще 64 особи були поранені. Серед загиблих є письменниця Вікторія Амеліна і троє дітей.

Володимир Синельник
Володимир Синельник
фото з відкритих джерел

Спірозмовником Синельника був Артур Труш, бойовик незаконного збройного формування «ДНР» із позивним «Батя». Він має нагороди від Стрілкова-Гіркіна за збитий вертоліт зі співробітниками СБУ в районі Словʼянська.

У суді Синельник розповів, що є ветераном Афганської війни, як і його приятель Труш. Він не визнав вину. Підтвердив, що Труш цікавився, чи працюють кафе у місті. У серпні в Труша день народження, тому Синельник, нібито, припустив, що той хоче замовити собі кафе для святкування. Запевнив, що не думав, що такі його дії призведуть до трагічних наслідків, а фото в телефоні з наслідками обстрілу, начебто, зберігав на памʼять.

Вікторія Амеліна
Вікторія Амеліна
фото з відкритих джерел

За даними слідства, Труша про кафе Ria запитував керівник оперативної групи військової розвідки ГУ ГШ ЗС РФ Андрій Яремко. Отримане від Синельника відео парковки біля кафе Труш переслав російському військовому розвіднику Яремку. Після цього ввечері відбувся ракетний обстріл.

Нагадаємо, 27 червня 2023 року російські війська завдали двох ракетних ударів по Краматорську. В епіцентрі вибуху опинилися заклад харчування, багатоквартирні будинки, торгівельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, у яких повилітали вікна, шибки та двері. Унаслідок влучання виникла пожежа.

Унаслідок атаки загинули 13 людей, зокрема українська письменниця Вікторія Амеліна. Серед загиблих чотири дитини. Також відомо, що травмувань зазнали 64 людини.

Згодом Служба безпеки України затримала агента спецслужб росії, який скоригував ракетний удар по кафе. Йому повідомили про підозру в державній зраді, а вже цього року – засудили до довічного ув’язнення.

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Теги: обстріл військові вирок письменниця обмін

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