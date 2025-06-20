Бджоли проти меду. Що обіцяли українцям нардепи, які отримали вироки за корупцію?

Боротьба з корупцією. Слова і діла політиків

Українці вимагають вироків за корупцію, але часто в цьому очікуванні не помічають, що такі рішення вже є. Причому зачіпають вони як суддів, прокурорів та керівників держпідприємств, так і найодіозніших топпосадовців, зокрема й народних депутатів.

І ця остання категорія особливо цікава, адже йдеться про обраних народом політиків вищого рівня, які отримали підтримку за гарні обіцянки.

За статистикою, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив більше десятка вироків нардепам за корупцію. І кожен такий вирок демонструє, наскільки голослівними можуть бути передвиборчі обіцянки майбутніх народних обранців. Й особливо цікаво, що під час передвиборчих кампаній чи не кожен другий з цих нардепів обіцяв українцям викорінити корупцію та притягнути до відповідальності корисливих посадовців.

Далі – добірка історій про народних обранців, які отримали вироки за корупцію з акцентом на їхні передвиборчі програми. Спойлер – усі вони так чи інакше обіцяли викорінити те саме ганебне явище, в якому зрештою самі були визнані винними.

Щоб побороти корупцію, треба її очолити

«Провалені реформи, некомпетентність чиновників, тотальна політична корупція призвели до того, що соціально-економічний добробут населення за останні п’ять років значно погіршився», – так починалася гучна передвиборча програма нардепа Анатолія Гунька, якого у березні цього року ВАКС засудив до семи років в’язниці з конфіскацією майна. І хоч цей вирок ще не набрав законної сили через апеляційний перегляд, це дуже показова історія.

Анатолій Гунько фото: Facebook-сторінка Анатолія Гунька

У 2023 році Гунька спіймали «на гарячому» під час отримання $85 тис. за передання у користування 1700 га державної землі Національної академії аграрних наук України (НААН). І ці гроші були лише частиною загальної суми хабаря у $221 тис., яку хотів отримати нардеп. Найнеприємнішим поворотом у цій історії стало те, що паралельно зі вчиненням цієї оборудки Гунько очолював тимчасову слідчу комісію в парламенті, покликану займатися розслідуванням корупції у НААН.

Не дивно, що депутат погорів саме на земельній корупції, адже це одна з тих тем, яку він використав для передвиборчої агітації у 2019 році, коли обіцяв виборцям збільшити прибутки від оренди паїв, а також люструвати та звільнити корумпованих чиновників.

Цифровий хабар Одарченка

Нардеп Андрій Одарченко, член антикорупційного комітету парламенту став у певному сенсі інноватором серед обвинувачених у топкорупції. Його спіймали на спробі підкупу ексголови Держагентства з відновлення Мустафи Найєма, але пропонував Одарченко хабар не в готівці, а в криптовалюті, і це був перший такий зафіксований випадок в Україні.

Андрій Одарченко фото: Facebook-сторінка Андрія Одарченка

Нардеп хотів поза чергою отримати фінансування на ремонт Державного біотехнологічного університету, де він був ректором, і якщо поглянути загалом, його прагнення частково збігаються з передвиборчими обіцянками. Адже обіцяв він зокрема цифровізацію голосування та спрощення доступу до освіти. Та вочевидь не такого виконання цих обіцянок очікували виборці.

Щоправда, дуже схоже, що Андрій Одарченко залишив нам один чесний дисклеймер у першому реченні своєї депутатської програми – «стара система влади, система корупції, брехні та свавілля, не хоче й не здатна змінитися».

У цій же програмі Одарченко обіцяв виборцям «притягнення чиновників до відповідальності за незаконне збагачення» та, що ще цікавіше, «посилення відповідальності за корупційні злочини – зокрема, впровадження обов'язкової конфіскації майна корупціонерів».

І хоч нардеп не отримав як покарання конфіскацію, все ж ВАКС засудив його до немалих восьми років позбавлення волі. Вирок ще не набрав законної сили, адже перебуває на розгляді Апеляційної палати ВАКС.

Трухін: хабар на дорозі обіцянок

З тезою свого колеги про небажання і нездатність змінитися старій системі влади та корупції погоджується і нардеп Олександр Трухін, який поставив акцент своєї передвиборчої кампанії на будівництві та ремонті доріг.

Олександр Трухін фото: Facebook-сторінка Олександра Трухіна

Та ця обіцянка зіграла з Трухіним злий жарт – саме на ремонтованій у 2021 році Бориспільській трасі сталася ДТП за його участі, коли постраждали шестеро людей та було пошкоджено три автівки. І щоб безперешкодно покинути місце ДТП, нардеп зі словами «давай, я тихенько в ліс піду» поліцейському запропонував 150 тис. грн хабаря.

У своїй передвиборчій програмі Трухін серед іншого обіцяв очистити та перезавантажити антикорупційні органи, проте не встиг. Але познайомився він з ними, як то кажуть, дуже близько – коли в лютому 2023 року уклав угоду про визнання винуватості, на підставі якої ВАКС остаточно присудив йому 68 тис. грн штрафу разом з обов'язком задонатити на ЗСУ 6 млн грн.

Подвійні стандарти Онищенка

Олександр Онищенко відомий багато чим, зокрема українське суспільство запам’ятало його як фігуранта-організатора однойменної «газової схеми».

Обираючись у 2012 році вперше у народні депутати від Партії регіонів, Онищенко пообіцяв виборцям «мінімізацію умов для корупції…», «моніторинг роботи посадовців з боку громадян і місцевих громад», «відповідальність політиків перед суспільством», «євроінтеграцію» та багато інших привабливих речей.

Олександр Онищенко фото: Facebook-сторінка Олександра Онищенка

Однак не минуло й року, як уже з 2013-го Онищенко, за даними слідства, запустив свою корупційну схему із закупівлі через підконтрольні компанії державного газу за заниженою вартістю та продажу його за ринковою. За три роки роботи схеми держава недоотримала 740 млн грн за проданий газ та ще 2 млрд податкових зобов’язань та боргів.

У своїй передвиборчій програмі Онищенко переконливо виступив за «пріоритет інтересів громадян над інтересами держави», однак, схоже, над інтересами держави він вирішив поставити вище лише свої.

Не бажаючи відповідати перед суспільством, Онищенко у 2016 році втік за кордон. У квітні 2024 року ВАКС заочно визнав його винним за всіма інкримінованими йому статтями, присудивши максимальних 15 років в’язниці з конфіскацією майна. Однак нещодавно Апеляційна палата ВАКС з переважно формальних причин скасувала вирок та повернула справу на новий розгляд.

Бумеранг незаконного збагачення

Народна депутатка Ірина Кормишкіна (в дівоцтві Аллахвердієва) балотувалася у 2019 році під гаслами та обіцянками своєї політичної партії, зокрема «повернути відповідальність чиновників за незаконне збагачення» та «впровадити обов'язкову конфіскацію майна корупціонерів».

І це справді частково сталося: відповідальність за незаконне збагачення після його скасування у 2019 році повернули, а конфіскація майна корупціонерів можлива на підставі угоди в будь-якій справі. Проте чи очікувала Кормишкіна не очікувала, що ці зміни обернуться проти неї самої?

Ірина Кормишкіна фото: Facebook-сторінка Ірини Кормишкіної

За 2021-2022 роки, як випливає з матеріалів справи, Кормишкіна незаконно збагатилася на 20 млн грн. У березні цього року нардепка визнала свою вину повністю та пішла на угоду зі слідством. За її умовами, ВАКС остаточно присудив п’ять років позбавлення волі умовно та 68 тис. грн штрафу. Разом з покаранням Кормишкіна зобов’язалася сплатити до держбюджету 20 млн грн та ще 2 млн грн задонатити на ЗСУ.

Цікаво те, що з 2024 року в українському законодавстві існує норма, яка дозволяє конфіскувати майно у корупціонерів у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням – власне як у Кормишкіної, і сама народна обраниця підтримала цю норму під час голосування у Верховній Раді. Але, підписуючись під гаслом конфіскації майна корупціонерів, вона, мабуть, не підозрювала, що це зачепить її саму. І, що прикметно, не погодилася на конфіскацію у власній угоді.

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Усі ці приклади яскраво демонструють якою глибокою може бути прірва між обіцянками та реальними діями деяких служителів народу. Попри гучні гасла боротьби з корупцією та очищення системи, ці нардепи самі опинилися в центрі корупційних скандалів.

Водночас описані історії також свідчать про те, що українська антикорупційна система уже здатна карати корупціонерів, навіть попри високий рівень їхніх посад чи політичного впливу.

Тому майбутнім політикам варто враховувати: не варто обіцяти електорату доброчесності, яку самі не можете продемонструвати. Виборцям також варто бути пильними: за подекуди голослівними обіцянками можуть йти ганебні дії.

Андрій Ткачук, юридичний радник Transparency International Ukraine