РФ масовано атакувала Краматорськ дронами: є постраждалі

Серед постраждалих через російські удари – дівчинка 11 років

В ніч на 9 квітня Росія масовано атакували дронами Краматорськ у Донецькій області. внаслідок ударів є постраждалі, серед них – дитина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Краматорськ зазнав масованої атаки ворога цієї ночі. Ворожі дрони пошкодили житловий будинок, обсяги руйнувань встановлюються. На місці події працюють усі відповідні служби, пише Філашкін.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки поранення отримали 11-річна дівчинка, її 34-річна мати та 55-річна бабуся.

Раніше окупанти атакували дронами Харків та Дніпро. У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів. На місці останніх влучань пожежа, написав мер Харкова Ігор Терехов.

У Дніпрі внаслідок ударів є постраждалі, одна з них у важкому стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

«Відомо про 14 постраждалих через атаку БпЛА на Дніпро. Їм від 18 до 87 років. Половина потерпілих – ушпиталені. Одна людина залишається у важкому стані, решта – у середньому. Лікарі увесь час поряд», – написав Лисак.

У місті пролунало більше 10 вибухів, через які виникла пожежа у дворі багатоквартирного будинку в одному з районів Дніпра. Лисак також написав, що є пошкодження приватних будинків та авто. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що у Кривому Розі після ракетної атаки 4 квітня зросла кількість загиблих до 20 людей. 6 квітня у лікарні помер 57-річний чоловік.

Атака по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару. Таку заяву зробила Моніторингова місія ООН з прав людини.