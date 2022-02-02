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    Стріляли із рушниці: друг пораненого ветерана розповів деталі конфлікту у Києві

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    У поліції спростовують інформацію про поранених - Стріляли із рушниці: друг пораненого ветерана розповів деталі конфлікту у Києві
    У поліції спростовують інформацію про поранених
    фото: пресслужба поліції

    Майман стверджує, що в обмінному пункті нібито переводять кошти на фінансування тероризму

    Під час стрілянини у центрі Києва один із учасників конфлікту, Олексій Середюк, за словами побратима Михайла Маймана, отримав вогнепальне поранення у живіт. Про це повідомляє 24 канал.

    За словами Маймана, який є керівником ГО «Спілка учасників АТО», активісти прийшли до обмінного пункту в центрі Києва, оскільки мають інформацію про фінансування за його допомогою окупованих територій. Метою акції було розібратися у діяльності обмінника, але на заваді гостям стали озброєні охоронці.

    Майман стверджує, що в обмінному пункті нібито переводять кошти на фінансування тероризму. Охорона буцімто застосувала зброю, поціливши у живіт Олексію Сердюку. Стріляли, за словами ветерана, з помпової рушниці 12 калібру. З місця події пораненого у тяжкому стані відвезли до 17 клінічної лікарні.

    Натомість в коментарі каналу у поліції Києва розповіли, що жодних травмованих з вогнепальними пораненнями внаслідок інциденту не було. Правоохоронці кажуть, що стріляв насправді саме хтось з активістів під час сутички з охоронцями. Після цього на вулицю вибіг ще один чоловік з карабіном, який зброю нібито не застосовував.

    Внаслідок інциденту, як з'ясували слідчі, травмувалися двоє чоловіків, однак ушкодження вони отримали саме під час бійки. Про стан госпіталізованих у поліції поки що не повідомили.

    Нагадаємо, сьогодні стало відомо, про чергову перестрілку на вул. Володимирська, 23. Під час інциденту поранили ветерана війни Олексія Середюка.

    У той же час, як повідомляє пресслужба поліції Києва, за фактом хуліганських дій у центральній частині міста розпочато кримінальне провадження.

    Теги: АТО Київ активісти фінансування чоловік охорона стрілянина
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    Стріляли із рушниці: друг пораненого ветерана розповів деталі конфлікту у Києві