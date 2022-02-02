Стрілянина у центрі Києва: постраждав ветеран АТО (фото)

Поранений Олексій Середюк перебуває в кареті швидкої допомоги

В центрі Києва біля обмінника криптовалюти сталася стрілянина. Під час інциденту поранили ветерана війни Олексія Середюка. Про це повідомляє Телеграм-канал PavlovskyNews.

Стрілянина сталася, за адресою Володимирська, 23, на тому самому місці, де тиждень тому була перестрілка. Там розташований обмінник криптовалюти. За інформацією, в обміннику проходить значна частина незаконних транзакцій: наркотрафік та фінансування озброєних угруповань «Л/ДНР».

Поліція оточила місце стрілянини і проводить слідчі дії.

Поранений Олексій Середюк перебуває в кареті швидкої допомоги, але медики нічого не говорять про його стан.

У той же час, як повідомляє пресслужба поліції Києва, під час інциденту ніхто не постраждав, а за фактом хуліганських дій у центральній частині міста розпочато кримінальне провадження.

Внаслідок бійки між активістами та працівниками фінансової установи двоє людей госпіталізовано у лікарню, а чотирнадцять осіб доставлено до районного управління поліції. «Сьогодні, 2 лютого, до поліції Києва надійшло повідомлення про конфлікт та стрільбу біля фінансової установи на вулиці Володимирській. На місце негайно прибули спецпризначенці та слідчо-оперативна група. Попередньо з’ясовано, що між активістами та працівниками закладу виник конфлікт та бійка, у результаті чого двоє осіб доставлено у лікарню. Окрім того, під час інциденту учасники конфлікту здійснили декілька попереджувальних пострілів зі зброї. Внаслідок цього ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

На даний час із доставленими спілкуються слідчі. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, правоохоронці розкрили нові деталі стрілянини, яка відбулася в центрі Києва 25 січня. За їх словами, чоловік був озброєний мисливською рушницею «Сайга» російського виробництва.

Як повідомлялося, 25 січня у центрі Києва на вул. Володимирська, 23а відбулася перестрілка.