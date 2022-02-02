На Хмельниччині чоловік повісив у дворі кота, бо той їв з його тарілки

Господар пояснив, що прокинувшись вранці побачив, як його кіт на столі їсть з тарілки. Це його обурило

За вбивство кота чоловік може отримати позбавлення волі на строк від двох до трьох років

На Хмельниччині 40-річний мешканець села Куча повісив кота на металевій перекладені, бо був «обурений», що кіт їв з його тарілки. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Хмельницької області.

Зазначається, що дільничні офіцери приїхали в село Куча до 40-річного місцевого, який декілька днів тому взяв участь у конфлікті. Коли правоохоронці зайшли до чоловіка на подвір'я, вони побачили повішеного кота.

«Господар пояснив, що прокинувшись вранці побачив, як його кіт на столі їсть з тарілки. Це його обурило, тому, мовляв, він так і вчинив», – розповіли у пресслужбі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

За вбивство кота чоловік може отримати обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

До слова, президент США Джо Байден завів у Білому домі кішку. Тварині дали прізвисько Віллоу.

Зазначимо, Віллоу стала третім домашнім вихованцем подружжя Байденів. Президент і перша леді мають двох собак – вівчарки Коммандер і Мейджор. Перша проживає в Білому домі, а другу вивезли до приватного будинку Байдена у місті Вілмінгтон після того, як вона покусала двох людей.