На Одещині прикордонники отримали три гелікоптери (фото)
Гвинтокрилі машини у п’ять разів економніші у використанні палива та мають кращі маневрені характеристики
Французькі вертольоти Airbus H125 допоможуть патрулювати кордон
Окрема Одеська авіаційна ескадрилья поповнилася трьома сучасними бортами французької компанії Airbus H125, постачання яких відбувається в рамках угоди між урядами України та Французької Республіки. Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.
«Наразі на базі Одеської ескадрильї є вся необхідна інфраструктура для прийняття гвинтокрилів. Зокрема, побудований новий вертолітний майданчик з відповідним світлотехнічним обладнанням та ангар для зберігання», – йдеться у повідомленні.
У ДПСУ зазначили, що 15 військовослужбовців авіаційного складу ескадрильї пройшли курси підвищення кваліфікації для цього виду техніки у Франції.
Вертольоти Airbus Н125 оснащені оптико-електронною системою спостереження, яка дозволяє здійснювати моніторинг державного кордону, в тому числі й в інфрачервоному світлі. Обладнання дає можливість не лише вести зйомку відео у високій якості, а й за допомогою супутникового обладнання в режимі реального часу передавати його. Також вертольоти обладнані системою оповіщення з гучномовцями та спеціальними авіаційними прожекторами, які можуть використовуватись синхронно, з системою оптико-електронного спостереження.
Дальність польоту нових гвинтокрилів без дозаправлення перевищує 500 км, а крейсерська швидкість становить 220 км/год.
Гвинтокрилі машини Airbus Н125 у 5 разів економніші у використанні палива та мають кращі маневрені характеристики у порівнянні з МІ-8, які є на озброєнні у Державній прикордонній службі.
Вертольоти, які окрема Одеська авіаційна ескадрилья отримала за українсько-французькою угодою, прикордонники будуть використовувати вже найближчим часом. Нові Н125 стануть невід’ємною складовою охорони державного рубежу.
Нагадаємо, напередодні США передали прикордонникам 40 позашляховиків (фото).