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    На Одещині прикордонники отримали три гелікоптери (фото)

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    Гвинтокрилі машини у п&rsquo;ять разів економніші у використанні палива та мають кращі маневрені характеристики - На Одещині прикордонники отримали три гелікоптери (фото)

    Гвинтокрилі машини у п’ять разів економніші у використанні палива та мають кращі маневрені характеристики

    фото: ДПСУ

    Французькі вертольоти Airbus H125 допоможуть патрулювати кордон

    Окрема Одеська авіаційна ескадрилья поповнилася трьома сучасними бортами французької компанії Airbus H125, постачання яких відбувається в рамках угоди між урядами України та Французької Республіки. Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

    «Наразі на базі Одеської ескадрильї є вся необхідна інфраструктура для прийняття гвинтокрилів. Зокрема, побудований новий вертолітний майданчик з відповідним світлотехнічним обладнанням та ангар для зберігання», – йдеться у повідомленні.

    У ДПСУ зазначили, що 15 військовослужбовців авіаційного складу ескадрильї пройшли курси підвищення кваліфікації для цього виду техніки у Франції.

    Вертольоти Airbus Н125 оснащені оптико-електронною системою спостереження, яка дозволяє здійснювати моніторинг державного кордону, в тому числі й в інфрачервоному світлі. Обладнання дає можливість не лише вести зйомку відео у високій якості, а й за допомогою супутникового обладнання в режимі реального часу передавати його. Також вертольоти обладнані системою оповіщення з гучномовцями та спеціальними авіаційними прожекторами, які можуть використовуватись синхронно, з системою оптико-електронного спостереження.

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    Гвинтокрилі машини у п’ять разів економніші у використанні палива та мають кращі маневрені характеристики. фото: ДПСУ
    Гвинтокрилі машини у п’ять разів економніші у використанні палива та мають кращі маневрені характеристики. фото: ДПСУ

    Дальність польоту нових гвинтокрилів без дозаправлення перевищує 500 км, а крейсерська швидкість становить 220 км/год.

    Гвинтокрилі машини Airbus Н125 у 5 разів економніші у використанні палива та мають кращі маневрені характеристики у порівнянні з МІ-8, які є на озброєнні у Державній прикордонній службі.

    Вертольоти, які окрема Одеська авіаційна ескадрилья отримала за українсько-французькою угодою, прикордонники будуть використовувати вже найближчим часом. Нові Н125 стануть невід’ємною складовою охорони державного рубежу.

    Нагадаємо, напередодні США передали прикордонникам 40 позашляховиків (фото).

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    Теги: прикордонники Одещина машини інфраструктура
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    На Одещині прикордонники отримали три гелікоптери (фото)