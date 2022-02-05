На Одещині прикордонники отримали три гелікоптери (фото)

Гвинтокрилі машини у п’ять разів економніші у використанні палива та мають кращі маневрені характеристики

Французькі вертольоти Airbus H125 допоможуть патрулювати кордон

Окрема Одеська авіаційна ескадрилья поповнилася трьома сучасними бортами французької компанії Airbus H125, постачання яких відбувається в рамках угоди між урядами України та Французької Республіки. Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

«Наразі на базі Одеської ескадрильї є вся необхідна інфраструктура для прийняття гвинтокрилів. Зокрема, побудований новий вертолітний майданчик з відповідним світлотехнічним обладнанням та ангар для зберігання», – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що 15 військовослужбовців авіаційного складу ескадрильї пройшли курси підвищення кваліфікації для цього виду техніки у Франції.

Вертольоти Airbus Н125 оснащені оптико-електронною системою спостереження, яка дозволяє здійснювати моніторинг державного кордону, в тому числі й в інфрачервоному світлі. Обладнання дає можливість не лише вести зйомку відео у високій якості, а й за допомогою супутникового обладнання в режимі реального часу передавати його. Також вертольоти обладнані системою оповіщення з гучномовцями та спеціальними авіаційними прожекторами, які можуть використовуватись синхронно, з системою оптико-електронного спостереження.

Дальність польоту нових гвинтокрилів без дозаправлення перевищує 500 км, а крейсерська швидкість становить 220 км/год.

Гвинтокрилі машини Airbus Н125 у 5 разів економніші у використанні палива та мають кращі маневрені характеристики у порівнянні з МІ-8, які є на озброєнні у Державній прикордонній службі.

Вертольоти, які окрема Одеська авіаційна ескадрилья отримала за українсько-французькою угодою, прикордонники будуть використовувати вже найближчим часом. Нові Н125 стануть невід’ємною складовою охорони державного рубежу.

Нагадаємо, напередодні США передали прикордонникам 40 позашляховиків (фото).

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