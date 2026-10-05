На Одещині введено особливий режим на узбережжі: що заборонено

Причиною такого рішення в документі називають високу загрозу для життя та здоров'я людей через збройну агресію Росії

Новий наказ скасував перелік дозволених пляжів та встановив загальні обмеження для людей і транспорту

В Одеській області запровадили особливий режим на узбережжі Чорного моря. На визначених територіях заборонили перебування та пересування людей, а також в'їзд і виїзд транспортних засобів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільний наказ начальника Одеської ОВА та командира оперативно-тактичного угруповання «Одеса», опублікований 5 жовтня.

Обмеження поширюються на узбережжя Чорного моря, затоки та внутрішні морські води в межах пляжних зон. Також вони стосуються територій пляжних зон у межах прибережної захисної смуги Чорного моря в Одеській області.

Згідно з наказом, на цих територіях заборонено перебувати та пересуватися громадянам України, іноземцям і особам без громадянства. Також обмежено вхід і вихід людей та в'їзд і виїзд транспортних засобів.

Причиною такого рішення в документі називають високу загрозу для життя та здоров'я людей через збройну агресію Росії. Водночас обмеження мають забезпечити громадську безпеку та зберегти життя цивільних.

Винятки передбачені для військовослужбовців ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, Нацгвардії, Держприкордонслужби, правоохоронних органів, СБУ, ДМС, ДСНС та екстреної медичної допомоги. Доступ для них дозволяється з урахуванням ситуації та за погодженням із комендантом.

Окремі вимоги стосуються власників та користувачів приміщень і земельних ділянок у межах територій, на які поширюється особливий режим. Вони мають дотримуватися встановлених заборон і враховувати їх під час господарської діяльності. У разі виявлення мін, боєприпасів чи інших підозрілих предметів громадяни повинні повідомляти ДСНС або поліцію.

Патрулі отримали право перевіряти документи та перепустки. За необхідності вони можуть оглядати речі, транспорт, багаж і вантажі. Також правоохоронці можуть затримувати та доставляти до поліції людей, які вчинили або вчиняють правопорушення.

Новий наказ скасував попередній документ від 11 червня 2026 року. Раніше він передбачав можливість перебування людей на визначених пляжних ділянках за умови дотримання заходів безпеки. Тепер такого переліку дозволених пляжів у документі немає, натомість встановлено загальну заборону на перебування та пересування людей на територіях, де діє особливий режим.

Варто нагадати, що російська терористична армія здійснила масовану атаку по Одещині. За даними влади, під російськими ударами опинилися промислова й портова інфраструктура, дачний сектор. Виникли масштабні пожежі.