На Одещині постраждали люди через російський удар (фото)

Унаслідок атаки пошкоджена складська будівля

Російська терористична армія завдала удару по Одещині. Унаслідок цього постраждали дві людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок атаки пошкоджена порожня складська будівля. Сталося загоряння, яке рятувальники ліквідували.

Також на території області пошкоджені дахи та вікна приватних житлових будинків, легкові автомобілі.

Нагадаємо, зранку 28 вересня російська терористична армія атакувала столицю. За попередньою інформацією, в Оболонському районі пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА. У Голосіївському районі столиці зафіксовано влучання російського БпЛА в кафе біля АЗС.

Як відомо, чотири людини постраждали внаслідок нічної російської атаки на Київ.

До слова, 27 вересня російські війська завдали удару по ринку «Столичний» у Софіївській Борщагівці під Києвом. Попередньо, двоє людей загинули, ще четверо дістали поранення.

Зауважимо, уночі проти 28 вересня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Київському та Салтівському районах Харкова. Унаслідок цього постраждало багато людей, серед них – діти.