Зеленський, Драпатий та Хмара приїхали на одну з найгарячіших точок фронту

Президент окремо розповів про результати операції «Вівальді», яка триває на Лиманському напрямку

Президент поспілкувався з військовими та відзначив їх державними нагородами

Президент Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим відвідали пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, яка виконує завдання на Лиманському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кадри, опубліковані українським лідером.

Глава держави зустрівся з воїнами, які беруть участь у бойових завданнях на цьому напрямку, та відзначив їх державними нагородами.

Також Зеленський поспілкувався з командиром 66-ї бригади. Під час розмови обговорили завдання, які виконує підрозділ, а також потреби військових.

Президент окремо розповів про результати операції «Вівальді», яка триває на Лиманському напрямку. За його словами, 66-та ОМБр разом з іншими підрозділами у складі Третього армійського корпусу вже повернула під український контроль понад 125 кв. км території.

«66-та ОМБр в межах операції «Вівальді» разом з іншими підрозділами у складі Третього армійського корпусу вже повернула під український контроль понад 125 квадратних кілометрів нашої території», – зазначив Зеленський.

За даними 66-ї бригади, операція «Вівальді» на Лиманському напрямку триває, а військові продовжують утримувати досягнуті результати та закріплюватися на звільнених територіях.

Зеленський подякував військовослужбовцям за службу та захист України. «Дякую за захист нашої держави, суверенітету, територіальної цілісності. Це дуже важливо», – наголосив президент.

Варто нагадати, що Сили оборони України завершили третій етап наступальної операції «Вівальді» на Лиманському напрямку. За його підсумками українські військові повернули контроль над 51 км² території та взяли в полон понад 250 російських військових.