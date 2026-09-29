Росіяни знищили притулок для тварин на Одещині

Притулок «Люблячі серця» працює в Одеській області та опікується покинутими тваринами

Внаслідок удару загинули троє собак і десять котів, згоріли запаси корму

У ніч на 29 вересня російські війська атакували Одеську область, внаслідок чого було зруйновано частину притулку для тварин «Люблячі серця» у Великодолинському. За попередніми даними, загинули 13 тварин. Про це повідомила зоозахисна організація UAnimals, пише «Главком».

За даними організації, російський удар припав безпосередньо на одне з приміщень притулку. Загинули троє собак і десять котів. Також внаслідок пожежі згорів запас кормів.

Пошкоджено і приміщення, де мешкала очільниця притулку Ольга Шиліміна. Наразі представники UAnimals намагаються зв'язатися з нею, щоб з'ясувати масштаб руйнувань і визначити, якої допомоги потребує притулок.

Зоозахисники також підтримують зв'язок із волонтеркою Оленою Ротанчук, яка допомагає рятувати тварин, що пережили атаку.

Перші кадри з місця удару показали масштаб пожежі на території притулку. За інформацією місцевих ЗМІ, вогонь охопив господарські приміщення. Притулок «Люблячі серця» працює в Одеській області та опікується покинутими тваринами.

Нагадаємо, що унаслідок російської атаки на Одещину постраждали вісім людей. «Пошкоджені житлові будинки та притулок для тварин, виникли пожежі. Також руйнувань зазнали виробниче підприємство, складські приміщення, гімназія, гуртожиток, легковий та вантажні автомобілі», – йдеться у повідомленні ДСНС.