На окупованих територіях України РФ призиває на війну навіть жінок

В ОРДЛО окупанти проводять «звірку даних» жінок віком від 18 до 45 років

Росія проводить на тимчасово окупованих українських територіях приховану мобілізацію, а до лав збройних сил РФ планують призвати навіть жінок. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Зокрема, такі заходи розпочалися в тимчасово окупованому Криму, де багато громадян під час призову відмовляться воювати проти української армії та здаються в полон ЗСУ.

Всіх чоловіків у віці до 60 років, які прописані у місті Саки та Сакському районі, у період з 16 по 20 травня 2022 року викликають до військкомату для проведення звірки.

У свою чергу в ОРЛО в рамках мобілізації окупанти поінформували керівництво підприємств про те, що необхідно провести «звірку даних» жінок віком від 18 до 45 років, які мають такі спеціальності: бухгалтер, кухар, медсестра, лаборант, водій, машиніст, прибиральник.

«Примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом, статтею 51 IV Женевської Конвенція про захист цивільного населення під час війни забороняється окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави служити в її збройних чи допоміжних сила», - зазначила омбудсмен.

Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати вказаний факт.

Як повідомляла розвідка, у РФ розглядаються зміни законодавства щодо призову. Перше, розглядаються зміни, що стосуються можливості призову не тільки два рази на рік, а в будь-який момент, коли це буде потрібно, а, по-друге, щодо підвищення відповідальності за ухилення від проходження військової служби.