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    Події в Україні

    ЗСУ показали з висоти пташиного польоту, як горять російські мінометники (відео)

    Ворожу артилерію знищено посеред українських полів - ЗСУ показали з висоти пташиного польоту, як горять російські мінометники (відео)
    Ворожу артилерію знищено посеред українських полів
    фото: скріншот із відео

    Від початку війни українські військові знищили понад 550 ворожих артилерійських систем

    Збройні сили України оприлюднили відео, як горить озброєння російських мінометників після удару по них українських військових.

    «Так виглядають мінометники російських збройних сил та їхнє озброєння з висоти пташиного польоту після філігранної роботи інженерно-саперного підрозділу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади», – йдеться в дописі до відео Генерального штабу ЗСУ.

    Нагадаємо, російські війська, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 травня втрати особового складу противника становлять близько 27,4 тис. осіб.

    Вранці 15 травня підрозділи ПвК «Захід» Повітряних сил ЗС України знищили дві крилаті ракети окупантів над Львівщиною.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ показали з висоти пташиного польоту, як горять російські мінометники (відео)