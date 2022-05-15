«Росія видихається». Західні експерти про три сценарії війни в Україні

Битва за Донбас – останній великий наступ російської армії

Упродовж минулих днів російська армія майже не просунулась у зоні основних боїв на Донбасі та була змушена відступати біля Харкова під тиском українських збройних сил, як зазначають у своїх звітах військові аналітики. Яких заходів доведеться вжити керівництву Росії і якими можуть бути сценарії війни, обговорили 12 травня під час дискусії провідні військові експерти – керівник дослідницьких програм вашингтонського Центру військово-морського аналізу (CNA) Майкл Кофман та старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики (FPRI) з Філадельфії Роберт (Роб) Лі – під час зустрічі, організованої з ініціативи FPRI.

Потенціалу для продовження наступу у РФ не залишається

Російській армії якщо і вдається, то лише незначне просування вглиб української території в районі Сєвєродонецька, при цьому Росія продовжує зазнавати значних втрат під час наступу, каже Роб Лі. Щодо цього він нагадав про невдалі спроби російських військових кілька днів поспіль переправитися через Сіверський Донець.

В результаті було втрачено, судячи зі знімків у відкритому доступі, близько 70 одиниць броньованої військової техніки, що відповідає озброєнню однієї батальйонно-тактичної групи (БТГ). Число загиблих при цьому поки що невідоме. Спроби російської армії розрізати українські оборонні лінії на кілька частин на Донбасі досі провалювалися, погоджується Майкл Кофман із CNA. «Російські військові відмовилися від просування під Ізюмом, змістилися до Сєвєродонецька, звідси виникли спроби перебратися через річку Сіверський Донець», – зауважив Кофман.

Напад російського війська на Донбасі видихається, навіть якщо їй вдасться зайняти нові українські території, впевнені експерти. На підставі оцінки особового складу армії РФ Кофман дійшов висновку, що в операції на Донбасі беруть участь останні атакувальні резерви Росії у цій війні. «Не думаю, що у них залишається потенціал для продовження нападу», – заявив експерт, який зміг передбачити, що Росія вчинить напад на Україну. Інші західні експерти, зокрема, з Інституту вивчення війни (ISW), висловили припущення, що початковий план армії РФ – взяти в оточення велике угруповання українських сил по лінії Ізюм-Слов'янськ-Дебальцеве – виявився нездійсненним, і Росія обмежиться спробою оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

В армії РФ гостра нестача особового складу

Головна проблема російської армії – гостра нестача особового складу, кажуть Кофман та Лі. «75-80 відсотків їхніх боєздатних частин вже задіяно, резервів особливо немає», – додає Лі. Якщо раніше підрахунок чисельності російської армії, що задіяна у військовій операції проти України, вівся в БТГ, то сьогодні склади окремих БТГ настільки нерівномірні й так скоротилися, що чисельність самих БТГ уже не дає уявлення про чисельність військ армії РФ в Україні, упевнений Кофман.

Із урахуванням цього, під час дискусії Кофман та Лі загадали повідомлення про перекидання російських військових з Таджикистану, Абхазії та Сирії в Україну в прагненні знайти резерви. Все це чутливі для РФ точки, а отже, до жодного іншого теоретично можливого військового конфлікту армія РФ зараз точно не готова, зауважили військові експерти. Окрім проблем з особовим складом, в армії РФ виснажені запаси боєприпасів, зокрема високоточних ракет: «Важко сказати, скільки, але ясно, що їх залишилося мало», – вважає Роб Лі. Кофман не згоден. Так, Росія втратила, за його словами, велику кількість танків та броньованих машин, але загалом оцінити резерви боєприпасів складніше. «Можливо, я та інші помилялися, коли дивилися на запуски старих ракет і доходили висновку, що їхні запаси виснажені. Вірогідно, значні запаси ще залишилися», – додав Майкл Кофман.

Росія опиниться перед «неприємним вибором»

«Росія має три опції: ескалація, продовження старої тактики або деескалація», – упевнений Роб Лі, причому ескалація можлива тільки за допомогою мобілізації, хоча б часткової. «Ротацію сил в іншому разі просто нема чим проводити», – каже військовий експерт FPRI. Продовжувати війну, як Росія вела її досі, вона не зможе, упевнений Кофман. «Мій головний висновок – доведеться ухвалювати неприємні рішення», – каже він. Варіант загальної мобілізації він вважає нездійсненним і мало ймовірним, а нинішні дії російського керівництва визначає як спробу розв'язати проблему дефіциту військових кадрів «напівзаходами»: бажанням продовжити час військової служби терміновиків або змусити їх підписати військові контракти, вести мобілізацію добровольців за короткостроковими контрактами, тощо.

«Але найбільша проблема залишається – це пошук політичної рамки для цієї «спецоперації», – каже Кофман. Попри небажання політичного керівництва оголошувати війну, у Росії залишаються можливості рекрутувати особовий склад без оголошення загальної мобілізації. Проте навіть у такому разі Росії навряд чи вдасться відновити сили для нового наступу, лише для оборони захоплених територій, вважає він.

«Патової ситуації» не буде: можливості для контрнаступу ЗСУ

Після того як сили для проведення наступальних дій у Росії вичерпаються, Кофман не очікує виникнення патової ситуації. «Це буде низка наступів і контрнаступів. Патових ситуацій не буде, Україна має добрі можливості для контрнаступальних дій», – говорить Кофман. Траєкторія розвитку подій швидше на користь Києва, вважають обидва експерти, вказуючи на те, що фактор західних озброєнь стає дедалі відчутнішим.

«Що довше триває конфлікт, то більше виникає можливостей, наприклад можливості артилерії України вже покращуються», – говорить Лі. На його думку, російське керівництво не відразу, але поступово усвідомлює власні проблеми, що дедалі зростають. Кофман додає, що саме успіхи української артилерії загальмували просування російських сил на Донбасі, що розпочалося 18 квітня. «Наразі вирішальне значення матиме те, у кого буде більше боєприпасів», – додав він.

«Війна на виснаження з обох боків»

Утім, попри те, що перспективи російської армії в Україні погіршуються, Майкл Кофман закликає не списувати з рахунків її можливості, наприклад, в обороні. Всупереч значним втратам, досі не було прикладів масової здачі в полон або великих поразок з російського боку, тому швидкої й «драматичної» поразки РФ Кофман не очікує: «Швидше обидві сторони використовуватимуть стратегію виснаження противника». Як Україна за підтримки Заходу має намір виснажити сили Росії, так і Росія взяла курс на виснаження України, додав експерт CNA.

«Втрати в України теж значні. Російській стороні вдається завдавати суттєвих ударів як по військових цілях, так і блокувати українські порти, бити по економіці. Ситуація трагічна, хоч і розвивається загалом на користь України», – каже Майкл Кофман. За його оцінкою, військові РФ ще довго зможуть підтримувати саме економічну блокаду України: «Найближчим часом це чинитиме значний негативний ефект, але значно катастрофічніші наслідки чекають на економіку РФ«, – прогнозує він.

Ситуація ще може «значно погіршитися» для російської армії

Становище російської армії в Україні погіршується з кожним наступним днем війни, вважає Кофман. «Вирішальними були перші чотири дні, максимум, перші десять днів. Для зміни ходу операції у них не знайшлося жодних додаткових сил, вони тягнули час, не використовували альтернативних варіантів. У результаті вони отримали лише варіанти, що погіршують їхнє становище«, – каже експерт CNA Кофман.

До середини березня Росія ще могла розраховувати на укладання мирного договору з урахуванням своїх вимог, згоден Лі. «Російська сторона не використала можливість, коли можна було ще вийти з конфлікту, домігшись виконання хоча б частини цих вимог. Зараз перспективи набагато гірші. Не думаю, що Росія може досягти хоч якоїсь зі своїх цілей», – підсумував Роб Лі.

Джерело: Deutsche Welle