Макрон запропонував спосіб стримати зростання цін на нафту

Французький президент скликає країни G7, щоб обговорити можливе вивільнення стратегічних резервів

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував країнам G7 розглянути можливість використання стратегічних запасів на тлі зростання цін на енергоносії. Для обговорення ситуації на світовому ринку він планує найближчими тижнями скликати окрему зустріч «Групи семи». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За словами Макрона, одним із головних завдань зустрічі стане посилення координації між країнами щодо обсягів енергетичних запасів, експорту та виробничих потужностей. Окремо лідери мають розглянути можливість нового вивільнення стратегічних резервів. «У найближчі тижні ми проведемо зустріч G7, яка буде присвячена енергетичним питанням», – заявив Макрон.

Французький президент зазначив, що країни G7 мають посилити співпрацю та уникнути зайвої напруженості між членами об'єднання та їхніми ключовими партнерами. Одним із можливих інструментів реагування на ситуацію він назвав використання стратегічних запасів, як це вже відбувалося кілька місяців тому у координації з Міжнародним енергетичним агентством.

Раніше країни Міжнародного енергетичного агентства погодили вивільнення до 400 млн барелів зі стратегічних резервів. Тоді рішення ухвалили для стабілізації нафтового ринку після початку війни на Близькому Сході.

Нинішня ініціатива Макрона з'явилася на тлі нового зростання світових цін на енергоносії. Серед причин напруженості на ринку французький президент назвав ситуацію на Близькому Сході, яка впливає на постачання та вартість пального. У Франції зростання цін на пальне вже посилило тиск на владу.

Окрему увагу Париж приділяє забезпеченню достатніх обсягів дизельного пального, авіаційного палива та газу. Макрон заявив, що Франція останніми тижнями проводила переговори з великими постачальниками енергоресурсів, зокрема Саудівською Аравією, Іраком, Катаром, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Нігерією.

Президент Франції також планує звернутися до Європейської комісії із закликом прискорити роботу над наповненням газових сховищ у Європі та розглянути заходи, які можуть допомогти знизити ціни на енергоносії. Серед іншого, Париж пропонує підтримати імпортні та нафтопереробні потужності й спростити використання біопалива там, де це технічно можливо.

Нагадаємо, ситуація на енергетичному ринку додатково загострилася через події навколо Червоного моря. Стрімкий наступ єменських хуситів уздовж узбережжя створив нові ризики для експорту нафти та міжнародного судноплавства.

За даними Reuters, на тлі загострення Саудівська Аравія звернулася до Китаю, після чого Пекін приватно попросив Іран використати свій вплив на хуситів. Просування угруповання в районі Баб-ель-Мандебської протоки посилило загрозу для експорту саудівської нафти та руху суден одним із ключових морських маршрутів світу.