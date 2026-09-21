Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Макрон запропонував спосіб стримати зростання цін на нафту

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Макрон запропонував спосіб стримати зростання цін на нафту
Макрон закликав G7 використати стратегічні запаси через енергокризу
фото: Reuters

Французький президент скликає країни G7, щоб обговорити можливе вивільнення стратегічних резервів

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував країнам G7 розглянути можливість використання стратегічних запасів на тлі зростання цін на енергоносії. Для обговорення ситуації на світовому ринку він планує найближчими тижнями скликати окрему зустріч «Групи семи». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За словами Макрона, одним із головних завдань зустрічі стане посилення координації між країнами щодо обсягів енергетичних запасів, експорту та виробничих потужностей. Окремо лідери мають розглянути можливість нового вивільнення стратегічних резервів. «У найближчі тижні ми проведемо зустріч G7, яка буде присвячена енергетичним питанням», – заявив Макрон.

Французький президент зазначив, що країни G7 мають посилити співпрацю та уникнути зайвої напруженості між членами об'єднання та їхніми ключовими партнерами. Одним із можливих інструментів реагування на ситуацію він назвав використання стратегічних запасів, як це вже відбувалося кілька місяців тому у координації з Міжнародним енергетичним агентством.

Раніше країни Міжнародного енергетичного агентства погодили вивільнення до 400 млн барелів зі стратегічних резервів. Тоді рішення ухвалили для стабілізації нафтового ринку після початку війни на Близькому Сході.

Нинішня ініціатива Макрона з'явилася на тлі нового зростання світових цін на енергоносії. Серед причин напруженості на ринку французький президент назвав ситуацію на Близькому Сході, яка впливає на постачання та вартість пального. У Франції зростання цін на пальне вже посилило тиск на владу.

Окрему увагу Париж приділяє забезпеченню достатніх обсягів дизельного пального, авіаційного палива та газу. Макрон заявив, що Франція останніми тижнями проводила переговори з великими постачальниками енергоресурсів, зокрема Саудівською Аравією, Іраком, Катаром, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Нігерією.

Президент Франції також планує звернутися до Європейської комісії із закликом прискорити роботу над наповненням газових сховищ у Європі та розглянути заходи, які можуть допомогти знизити ціни на енергоносії. Серед іншого, Париж пропонує підтримати імпортні та нафтопереробні потужності й спростити використання біопалива там, де це технічно можливо.

Нагадаємо, ситуація на енергетичному ринку додатково загострилася через події навколо Червоного моря. Стрімкий наступ єменських хуситів уздовж узбережжя створив нові ризики для експорту нафти та міжнародного судноплавства.

За даними Reuters, на тлі загострення Саудівська Аравія звернулася до Китаю, після чого Пекін приватно попросив Іран використати свій вплив на хуситів. Просування угруповання в районі Баб-ель-Мандебської протоки посилило загрозу для експорту саудівської нафти та руху суден одним із ключових морських маршрутів світу.

Читайте також:

Теги: Еммануель Макрон нафта росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'є-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловився про можливий військовий конфлікт НАТО з Росією
«З ким ми хочемо битися?». Прем'єр Словаччини висловився про захист НАТО від Росії
18 вересня, 08:27
Абу-Дабі вже був майданчиком для переговорів за участю представників України, Росії та США
Росія назвала місце, де хоче провести переговори з Україною
9 вересня, 16:12
Паралізувати авіацію – означає роз’єднати таку велику країну, як Росія
«Килим» уже розстелено. Небо над Росією – наступна велика ціль Авторська стаття
2 вересня, 15:15
Російський ринок щодня недоотримує близько 35 тис. тонн бензину
У Нижньому Новгороді перед приїздом Путіна з'явився бензин
29 серпня, 04:55
Мінометні розрахунки Росгвардії завдавали 120-мм мінометних ударів по цілях, що імітували позиції противника
ФСБ і Росгвардія готуються захищати Петербург та Ленінградську область
26 серпня, 15:35
Мобілізований передавав Росії дані про ЗСУ
СБУ викрила російського агента у лавах ЗСУ на Одещині
26 серпня, 10:16
Зеленський пояснив, як Росія намагатиметься зламати Європу
Зеленський пояснив, на що розраховує Росія у війні
25 серпня, 07:59
Синьо-жовтий стяг на одній із російських вишок на Курщині
Українські воїни оригінально «привітали» росіян із Днем прапора
23 серпня, 12:53
Підприємство розташоване приблизно за 1000 км від українського кордону
Кілька регіонів Росії під атакою дронів: що уразили
22 серпня, 04:40

Економіка

Макрон запропонував спосіб стримати зростання цін на нафту
Макрон запропонував спосіб стримати зростання цін на нафту
«Нафтогаз» створить резерв пального у сусідній країні: деталі
«Нафтогаз» створить резерв пального у сусідній країні: деталі
Ціни на дизель у США побили історичний рекорд
Ціни на дизель у США побили історичний рекорд
Воєнну економіку Путіна тримає на плаву лише одна річ – The Independent
Воєнну економіку Путіна тримає на плаву лише одна річ – The Independent
Путін підписав указ про передачу активів Auchan та Nestle російській компанії
Путін підписав указ про передачу активів Auchan та Nestle російській компанії
Робота в Польщі: названо найпоширеніші пастки під час працевлаштування
Робота в Польщі: названо найпоширеніші пастки під час працевлаштування

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
196K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
144K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua