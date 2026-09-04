Радник Путіна заговорив про переселення росіян на окуповані території України

Кобяков заявив, що Україна нібито «вимирає», і нагадав про переселення російського населення на українські землі

Радник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Кобяков заявив, що Україна нібито пройшла «точку неповернення» та «вимирає». На його думку, «врятувати» країну може лише Росія. Говорячи про це, він згадав історичні переселення російського населення на українські землі, повідомляє «Главком».

«В Україні точка неповернення пройдена. Це тільки вимирання. І врятувати цю країну може тільки Росія», – заявив Кобяков. Після цього він навів як приклад період Російської імперії, коли українські території були захоплені та почалося їхнє заселення вихідцями з Росії.

«Ми, до речі, вже одного разу, коли ці землі Потьомкіним були приєднані, Катерина... ми вже проводили переселення нашого населення в Україну», – сказав радник російського диктатора.

Заява Кобякова прозвучала на тлі вже зафіксованої політики Росії щодо зміни демографічного складу тимчасово окупованих територій України. У липні 2026 року ГУР повідомило, що Росія цілеспрямовано завозить на окуповані території своїх громадян, зокрема медиків, учителів, будівельників, чиновників та працівників окупаційних адміністрацій. Розвідка заявила, що метою такої політики є зміна етнічного складу захоплених територій.

За даними ГУР, станом на липень 2026 року в окупованих Криму та Севастополі вже перебували близько 200-300 тис. етнічних росіян. Російська влада, за даними української розвідки, планує переселити до 2042 року ще 130 тис. росіян лише до Севастополя.

Одночасно з переселенням росіян Москва створює умови для виїзду українського населення. Серед причин ГУР називає бойові дії, репресії, примусову русифікацію, мобілізацію до російської армії, погіршення медичних і соціальних послуг та проблеми із правом власності.

У березні 2026 року повідомлялося також про російські плани збільшити населення окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей більш ніж на 110 тис. осіб за рахунок реалізації так званих планів розвитку цих територій.

Варто нагадати, що прем’єр Канади зробив різку заяву про Путіна та переговори. Політик заявив, що в разі участі Путіна у саміті G20 у США цього року він особисто вимагатиме від російського лідера припинити війну проти України.