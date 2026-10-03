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Десятки жителів окупованих Олешок тікають із міста, ризикуючи життям (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Десятки жителів окупованих Олешок тікають із міста, ризикуючи життям (відео)
Цивільні залишають місто, ризикуючи натрапити на міни
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Люди покидають місто пішки, на велосипедах та мопедах

Жителі окупованих Олешок Херсонської області намагаються самотужки залишити місто на тлі критичної гуманітарної ситуації. Спочатку про виїзд людей 3 жовтня повідомили місцеві ЗМІ, а згодом відео оприлюднив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, про це повідомляє «Главком».

Омбудсман заявив, що десятки людей залишають окуповане місто самотужки – хтось на велосипедах і мопедах, а хтось пішки. Частина жителів виїжджає хоча б для того, щоб знайти та придбати їжу для себе і своїх близьких. За словами Лубінця, люди не мають нормального транспорту та безпечного маршруту, а дорогою ризикують натрапити на міни.

Водночас залишатися в Олешках також небезпечно. Як наголосив омбудсман, у місті люди залишилися без найнеобхіднішого – їжі, чистої води та ліків. «Вибір, який Росія щодня залишає цивільним: залишитися – і помирати від голоду; виїхати – і ризикувати підірватися на міні», – заявив Лубінець.

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Наразі невідомо, чи вдалося людям, зафіксованим на відео, безпечно залишити Олешки та дістатися підконтрольної Україні території. Інформації про їхнє місцеперебування та подальшу долю також немає.

Омбудсман назвав дії Росії геноцидом та грубим порушенням четвертої Женевської конвенції. Він закликав міжнародних партнерів допомогти організувати безпечний коридор для цивільних та наголосив, що мешканцям Олешок необхідна гуманітарна допомога.

Лубінець також повідомив, що раніше звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН щодо ситуації в місті. За його словами, необхідні заходи були узгоджені, однак Росія блокує евакуацію.

Нагадаємо, напередодні Європейська комісія відреагувала на критичну гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках. Єврокомісарка з питань рівності, готовності та управління кризами Аджа Лябіб заявила, що цивільні опинилися в облозі російських військ без доступу до їжі, ліків, чистої води та базової допомоги.

Вона закликала Росію забезпечити негайний гуманітарний доступ до міста та дозволити цивільним безпечно залишити Олешки. Лябіб наголосила, що гуманітарні організації мають отримати можливість безперешкодно доставляти допомогу людям, які залишаються в окупованому місті.

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Теги: окупація Олешки Дмитро Лубінець окуповані території гуманітарна допомога

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