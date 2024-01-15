На окупованих територіях зростає смертність серед цивільного населення

На ТОТ Запорізької області розгорнули роботу медичні бригади з Карелії

Якість та доступність медичних послуг для цивільних залишається на критично низькому рівні

У тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

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«Через брак кадрів на ТОТ окупанти продовжують завозити медичні бригади з території РФ. Це відбувається на ротаційній основі з виплатами премії для учасників незаконного відрядження», – йдеться в повідомленні.

Наразі на ТОТ Запорізької області розгорнули роботу медичні бригади з Карелії. Зокрема, працюють анестезіологи, хірург-онколог, лікарі УЗД-діагностики і терапевти.

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Водночас якість та доступність медичних послуг для цивільних залишається на критично низькому рівні. В лікарнях діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових.

Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам. Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Як повідомляє ЦНС, смертність серед цивільного населення суттєво зростає.

Нагадаємо ворог планує збудувати шість сміттєзвалищ на території Луганської та ще три на території Донецької областей.

Вивозити сміття на окуповані території планують із сусідніх до Українських областей регіонів Росії: Воронезької, Ростовської та Білгородської областей.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області зростає дефіцит ліків.