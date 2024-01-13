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Росія хоче перетворити окуповані території України на сміттєзвалища

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія хоче перетворити окуповані території України на сміттєзвалища
Ворог будуватиме дев'ять звалищ на окупованій території Донецької та Луганської областей
фото ілюстративне

РФ вже практикує вивезення сміття з Ростовської області на тимчасово окуповані території Донеччини

Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованій території Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що ворог планує збудувати шість сміттєзвалищ на території Луганської та ще три на території Донецької областей.

Вивозити сміття на окуповані території планують із сусідніх до Українських областей регіонів Росії: Воронезької, Ростовської та Білгородської областей.

Як повідомляє Центр національного спротиву, РФ вже практикує вивезення сміття з Ростовської області на тимчасово окуповані території Донеччини, водночас відмовившись від планів будівництва нового полігону поблизу Ростова через протести місцевих мешканців.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін змінив статус Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника. Відтепер вони перестали бути «тимчасово виконуючими обов'язки ватажків  ЛНР і ДНР», а стали повноцінними «главами» квазіутворень.

Як повідомлялося раніше, уряд країни-агресорки придумав чергову корупційну схему розкрадання коштів на тимчасово окупованій території України. Російський уряд опублікував постанову про субсидування закупівель та постачання спеціалізованої техніки. Згідно з документом, Москва планує витратити 1,3 млрд руб. на обладнання сміттєвих звалищ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.  

Теги: сміття окуповані території окупація ворог

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