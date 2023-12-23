У Херсоні через нічні обстріли паралізовано рух тролейбусів

У результаті ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу

У результаті обстрілів за минулу добу три людини зазнали поранень

За минулу добу 17 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 119 снарядів. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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Пошкодження зафіксовані в Садовому, Херсоні, Придніпровському, Антонівці та Інженерному.

Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу три людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Всім травмованим надана медична допомога.

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Мрочко також повідомив, що в результаті ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що наразі не має можливості вивести тролейбуси на маршрути.

«Фахівці КП «Херсонелектротранс» найближчим часом проведуть роботи з відновлення мережі. Після усунення пошкоджень всі тролейбуси вийдуть на лінії», – зазначив начальник Херсонської МВА.

Нагадаємо, триває 668-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 17 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.