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У Дніпрі є влучання дронів: деталі від влади (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Дніпрі є влучання дронів: деталі від влади (фото)
На Нікопольщині ворожі снаряди зруйнували будинки
фото: Сергій Лисак/Telegram

На Дніпропетровщині люди залишилися без світла через дрон, що зачепився за лінію електропередач

У новорічну ніч на Дніпропетровщині Сили оборони знищили п’ять ворожих «Шахедів». Вибухи лунали у Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Проте, не обійшлося без влучань. «У Дніпрі ворожий БпЛА поцілив по одному з підприємств. Там сталося займання. Протягом години пожежники приборкали вогонь», – розповів Лисак.

У П'ятихатській громаді Кам'янського району залишалися без світла1500 родин через безпілотник окупантів, який зачепився за лінію електропередач. «Фахівці оперативно виїхали на місце. Заживили оселі», – повідомив голова ОВА.

Уночі Нікопольщина була під артилерійськими обстрілами. Загарбники випустили по районному центру понад десяток снарядів. «Пошкоджені гімназія та 13 приватних будинків. Побиті два гаражі, газогони і електромережі», – поінформував Лисак.

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фото: Сергій Лисак/Telegram

Як повідомлялося, у новорічну ніч російські окупанти завдали авіаційного удару, застосувавши 26 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Нашими оборонцями знищено 21 ворожий дрон.

Зокрема, російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі.

Унаслідок атаки ударних безпілотників на Одесу постраждали дев'ять осіб, одна людина загинула.

У результаті удару постраждав приватний сектор, з’явилося відео з місця руйнувань.

Також на світанку 1 січня росіяни атакували безпілотниками Львівську область. Унаслідок в одному з музеїв Львова виникла пожежа. Відомо, що в музеї Романа Шухевича в Білогорщі спалахнула пожежа.

У результаті падіння уламків ворожого дрона музей Романа Шухевича повністю знищено.

Крім того, уламки збитого ворожого дрона «Шахед» упали на територію університету в Дублянах Львівської міської громади. Сталося загорання даху гуртожитка.

Теги: безпілотник Дніпро Дніпропетровщина окупанти війна

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