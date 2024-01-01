У Дніпрі є влучання дронів: деталі від влади (фото)

На Дніпропетровщині люди залишилися без світла через дрон, що зачепився за лінію електропередач

У новорічну ніч на Дніпропетровщині Сили оборони знищили п’ять ворожих «Шахедів». Вибухи лунали у Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Проте, не обійшлося без влучань. «У Дніпрі ворожий БпЛА поцілив по одному з підприємств. Там сталося займання. Протягом години пожежники приборкали вогонь», – розповів Лисак.

У П'ятихатській громаді Кам'янського району залишалися без світла1500 родин через безпілотник окупантів, який зачепився за лінію електропередач. «Фахівці оперативно виїхали на місце. Заживили оселі», – повідомив голова ОВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Уночі Нікопольщина була під артилерійськими обстрілами. Загарбники випустили по районному центру понад десяток снарядів. «Пошкоджені гімназія та 13 приватних будинків. Побиті два гаражі, газогони і електромережі», – поінформував Лисак.

5 фото На весь екран







фото: Сергій Лисак/Telegram

Як повідомлялося, у новорічну ніч російські окупанти завдали авіаційного удару, застосувавши 26 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Нашими оборонцями знищено 21 ворожий дрон.

Зокрема, російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі.

Унаслідок атаки ударних безпілотників на Одесу постраждали дев'ять осіб, одна людина загинула.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У результаті удару постраждав приватний сектор, з’явилося відео з місця руйнувань.

Також на світанку 1 січня росіяни атакували безпілотниками Львівську область. Унаслідок в одному з музеїв Львова виникла пожежа. Відомо, що в музеї Романа Шухевича в Білогорщі спалахнула пожежа.

У результаті падіння уламків ворожого дрона музей Романа Шухевича повністю знищено.

Крім того, уламки збитого ворожого дрона «Шахед» упали на територію університету в Дублянах Львівської міської громади. Сталося загорання даху гуртожитка.