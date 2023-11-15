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На тимчасово окупованих територіях мешканці не мають доступу до ліків

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На тимчасово окупованих територіях мешканці не мають доступу до ліків
РФ перетворює цивільні лікарні на військові шпиталі, а в аптеках фіксується дефіцит ліків
фото з відкритих джерел

Окупанти не забезпечують цивільне населення на ТОТ медичними послугами

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області зростає дефіцит ліків. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Місцеве населення на тимчасово окупованих територіях немає доступу до ліків. Окупанти не забезпечують цивільне населення на ТОТ медичними послугами», – йдеться в повідомленні.

Натомість РФ перетворює цивільні лікарні на військові шпиталі, а в аптеках фіксується дефіцит ліків.

ЦНС зазначає, що більшість препаратів віддають саме на потреби російських військових, а місцеві жителі залишаються без потрібної кількості медичних засобів.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація в межах підготовки до опалювального сезону проводить огляд покинутих помешкань українців, щоб конфіскувати їх.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують залякувати місцевих жителів на тимчасово захоплених територіях України. Так, кадирівці почали відбирати магазини у цивільних.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники почали кампанію з примусової здачі крові населення на потреби окупаційних військ.

Теги: окупанти військові населення окуповані території окупація

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