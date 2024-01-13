Під час ранкової атаки понад 20 ракет не долетіли до цілей: Повітряні сили пояснили, чому

Російські ракети або впали в полі, або підірвалися у повітрі

Російські ракети стають менш якісними

Під час атаки по Україні зранку 13 січня не всі російські ракети досягнули своєї мети. Ворожі повітряні цілі стають менш якісними і не долітають. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Зі слів Ігната, понад 20 повітряних об'єктів (окрім тих восьми, якими атакував ворог) не досягнули своїх цілей: або впали в полі, або підірвалися у повітрі, або вплинули засоби радіоелектронної боротьби українських Сил оборони.

«Тому результати сьогоднішнього відбиття повітряного нападу маємо такі. Можна в актив записати ще тих понад 20 (ракет, – ред.), про які ми написали у нашому офіційному повідомленні. Тому на картинці (інфографіка ПС про результати роботи, – ред.) усього вісім, по яких відпрацювала протиповітряна оборона», – наголосив Ігнат.

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Російські ракети не лише протидію отримують від Сил оборони, але і дедалі гірше летять «точно в цель». Представник Повітряних сил зауважує, що є погіршення – «ракети стають менш якісними і не долітають до своїх цілей».

Крім того, Юрій Ігнат припустив, що таке погіршення якості може стосуватися і російських дронів-камікадзе.

Раніше ЗСУ пояснили, чому РФ не використала «Калібри» під час ранкової атаки.

Нагадаємо, в Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога, яка була оголошена близько 6 години ранку через ракетну небезпеку.

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Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Дніпрі. Сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.

Близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.

Також прогриміли вибухи у Чернігові. У місті є пошкодження.

У Дніпрі в суботу вранці сталося влучання внаслідок російської ракетної атаки. Крім того, сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.

Крім того, російські окупанти здійснили удар по м. Шостка Сумської області.