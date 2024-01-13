Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Під час ранкової атаки понад 20 ракет не долетіли до цілей: Повітряні сили пояснили, чому

Надія Карбунар
glavcom.ua
Під час ранкової атаки понад 20 ракет не долетіли до цілей: Повітряні сили пояснили, чому
Російські ракети або впали в полі, або підірвалися у повітрі
фото з відкритих джерел

Російські ракети стають менш якісними

Під час атаки по Україні зранку 13 січня не всі російські ракети досягнули своєї мети. Ворожі повітряні цілі стають менш якісними і не долітають. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Зі слів Ігната, понад 20 повітряних об'єктів (окрім тих восьми, якими атакував ворог) не досягнули своїх цілей: або впали в полі, або підірвалися у повітрі, або вплинули засоби радіоелектронної боротьби українських Сил оборони.

«Тому результати сьогоднішнього відбиття повітряного нападу маємо такі. Можна в актив записати ще тих понад 20 (ракет, – ред.), про які ми написали у нашому офіційному повідомленні. Тому на картинці (інфографіка ПС про результати роботи, – ред.) усього вісім, по яких відпрацювала протиповітряна оборона», – наголосив Ігнат.

Російські ракети не лише протидію отримують від Сил оборони, але і дедалі гірше летять «точно в цель». Представник Повітряних сил зауважує, що є погіршення – «ракети стають менш якісними і не долітають до своїх цілей».

Крім того, Юрій Ігнат припустив, що таке погіршення якості може стосуватися і російських дронів-камікадзе.

Раніше ЗСУ пояснили, чому РФ не використала «Калібри» під час ранкової атаки. 

Нагадаємо, в Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога, яка була оголошена близько 6 години ранку через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Дніпрі. Сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.

Близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.

Також прогриміли вибухи у Чернігові. У місті є пошкодження.

У Дніпрі в суботу вранці сталося влучання внаслідок російської ракетної атаки. Крім того, сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.

Крім того, російські окупанти здійснили удар по м. Шостка Сумської області.

Читайте також: Масована ракетна атака: Повітряні сили повідомили деталі ранкового удару
Теги: окупанти Лі Гірш ворог тривога Юрій Ігнат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль активізує повітряну війну
Росія модернізує крилаті ракети. Наскільки це небезпечно
Сьогодні, 09:41
Москва купує артилерійські снаряди та ракети у Північної Кореї
Північна Корея продає Росії ракети для війни проти України: КНДР виступила із заявою
Вчора, 09:07
На світанку на Дніпропетровщині сили ППО працювали по ворожих ракетах
Сили ППО збили на Дніпропетровщині дві крилаті ракети
Сьогодні, 09:44

Події в Україні

Прикордонники затримали поблизу Молдови п’ятьох чоловіків, які «загубили друга»
Прикордонники затримали поблизу Молдови п’ятьох чоловіків, які «загубили друга»
Під час ранкової атаки понад 20 ракет не долетіли до цілей: Повітряні сили пояснили, чому
Під час ранкової атаки понад 20 ракет не долетіли до цілей: Повітряні сили пояснили, чому
Шмигаль відповів, чи є нині потреба у графіках відключення світла
Шмигаль відповів, чи є нині потреба у графіках відключення світла
Виробник декомунізував популярну марку пива
Виробник декомунізував популярну марку пива
Через ракетний удар по Сумщині тисячі квартир лишилися без опалення
Через ракетний удар по Сумщині тисячі квартир лишилися без опалення
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад годину
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад годину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Байден нарешті показав силу – свою і Америки
19K
РФ атакувала ракетами Кременчук і Дніпро
13K
Німецькі фермери почали блокаду пунктів пропуску на кордоні з Польщею
13K
Росія випустила по Україні «Кинджали» (оновлено)
13K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Російський суд заборонив «Нафтогазу» сперечатися з «Газпромом» у міжнародному арбітражі

Новини

Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 05:19
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
У Києві повітряна тривога тривала понад пів години
Сьогодні, 00:00
Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Вчора, 10:59

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua