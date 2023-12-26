ЗСУ збили дві керовані ракети Х-59

Сили оборони вчергове знищили ракети російських окупантів

Військові Збройних сил України сьогодні, 26 грудня, знищили дві керовані ракети Х-59 в Дніпропетровській області. Про це повідомляє Повітряне командування «Схід».

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«В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування «Схід» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59», – повідомили військові.

Військові знищили дві ракети Х-59 фото: Facebook/Повітряне командування «Схід»

Нагадаємо, вчора Сили протиповітряної оборони України також збили російську ракету Х-59 у Дніпропетровській області.

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До слова, триває 671-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.

За добу загалом ворог завдав ракетний та 42 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 18 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони 12 ударних БпЛА знищено.